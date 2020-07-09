白沙屯解封進香／今年不給鑽轎腳　媽祖婆為小朋友破例

白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港進香已進入第五天，今（9）日一早進火儀式完成後，兩位媽祖隨即起駕回駕苗栗。這一次的北港進香因為受到新冠肺炎影響而延後舉行，出發前廟方也宣告這次不開放信眾鑽轎腳，但媽祖婆卻為某些人一再破例，究竟是誰可以讓兩位有個性的媽祖婆開放鑽轎腳？這次因為疫情與天氣炎熱因素，許多人選擇以「網路香燈腳」的身分，在電腦前看著直播與媽祖一起進香，雖然今天有宣布不開放鑽轎腳，但許多「網路香燈腳」發現，媽祖婆對於小朋友特別疼愛，特別喜歡前往小學與幼兒園這些地方，而這些可愛的小朋友也成為這次進香之旅中少數有特權可以「鑽轎腳」的族群。白沙屯媽祖與山邊媽祖疼愛小孩的說法流傳已久，因此每次粉紅超跑接近小學與幼兒園時，學校老師都會帶著學童到校門口等待媽祖婆，並高喊「媽祖婆我愛您」之類的話語，希望粉紅超跑能稍作停留，給小朋友賜福。媽祖婆也沒有讓這些小朋友失望，進香的路途中不時會進入學校看看這些學童，也常選擇學校作為停駕點。而今天粉紅超跑在經過雲林縣元長鄉時，宏祐幼兒園的老師們帶著小朋友一起到離幼兒園有一小段路的路口等待粉紅超跑，疼愛小朋友的媽祖婆也將粉紅超跑特別轉了個彎，賜福給這些在路口等待的小朋友們。但當老師們帶著小朋友要回幼兒園時，粉紅超跑卻在路口依依不捨的停留，隨即就以緩慢的速度跟著小朋友們回到幼兒園，接著直接停駕在幼兒園之內，讓眾多香燈腳與幼兒園的小朋友們都感到一陣驚奇，小朋友們也不會放過鑽轎腳的機會，最後還在老師的帶領下，向準備離開的媽祖婆說出「媽祖媽祖明年見」，直接向媽祖婆預約了明年再相見。廟方雖然宣布今年不開放鑽轎腳，但媽祖婆看到小朋友卻又一直破例，再加上今天小朋友們用可愛搶轎成功，因此不少人都認為這是專屬於小朋友的特權，但這就是兩位媽祖婆最讓人感到平易近人之處，是神蹟的展現，也再度證明了台灣的神明與信眾之間的距離是很貼近的，這也是台灣民間信中最讓人津津樂道的地方。（編輯：黃彥昇）