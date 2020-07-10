一堆人沒去預購綁定三倍券？內行曝「背後關鍵」：又不急

▲有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，還沒預購跟進行數位綁定三倍券的人多嗎？意外釣出許多網友回應，並點出背後關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券本（ 7 ）月 1 日正式上路，許多民眾迫不及待到超商進行預購，或數位綁定手續。不過，就有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，還沒預購跟進行數位綁定三倍券的人多嗎？意外釣出許多網友回應，並點出背後關鍵。原 PO 表示，自己到現在還沒去超商預購振興三倍券，也尚未綁定信用卡跟各種行動支付，不禁疑惑「是多閒才會努力花 2000 元呢？」好奇詢問廣大鄉民「還沒預購跟綁定三倍券的人多嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多內行網友紛紛回應「預購浪費時間幹嘛，反正到時候領又要排一次」、「等加碼啊，不過沒有就去郵局領，反正郵局有冷氣」、「效果這麼好可能會加碼，是在急什麼」、「政府滾動式說不定有更多」；不過，也有網友表示「很多長輩打算直接去郵局領」、「我也還沒，又不急」、「新卡還沒到，沒辦法綁信用卡」、「拖延症患者」、「找間沒人的超商就可以預購免排隊了」。行政院指出，振興三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）