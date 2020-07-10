為何一定要有小孩？社工曝「最敢生階層」　更揭背後原因

▲原 PO 在 PTT 上以人生要有小孩的原因是什麼為題發文。（圖／截取自 PTT WomenTalk ）

許多新人結婚時，在最常聽見的祝福之中，肯定會有「早生貴子」這一句話，也時常遇到長輩開口詢問何時能抱孫？有名女網友以「人生要有小孩的原因是什麼」為題，在 PTT 上發文，也讓兩派網友熱議。女網友在 PTT WomenTalk 版上發文表示，撇除有些本身就超喜歡小孩，覺得小孩很可愛的人，其他人想要小孩的原因是什麼？「如果是觀念就覺得必須生，那有沒有想過觀念以外對小孩是什麼感覺呢？想要小孩的人可以說說理由嗎？」。有些網友表示，「親子的連結是堅韌無比的+1，有良好親子關係，有好家庭，人生很幸福開心的」、「老公牽著女兒、兒子的手，就覺得好幸福」、「小孩很好玩」、「當小孩就是自帶歡樂，可以跟著小孩再複習一次童年」、「人本來就是互相的動物，你用愛去灌溉小孩，未來對方也會這樣回饋給你，就是這麼簡單啊」。不過有些網友則是認為，「很多人是為了傳宗接代而生，沒有想過為什麼」、「就從小到大被洗腦啊，要有小孩人生才圓滿」、「會問這種的我會直接跟你說別生啦，缺點一大堆，又累又花錢又沒自己的時間，搞死自己」、「只有在台灣會問這種文，代表我們生活壓力太大」、「也有些是為了生而生，像解任務或是等級（年齡）到了該產出的物品一樣，然後反而對這物品沒什麼感覺」。其中有位擔任社工的網友表示，因為工作關係接觸到的人群普遍是社會上底層的人，據他觀察，即使他們比鄉民們都還敢生，生養孩子對他們來說依然是一件辛苦的事情，特別是他們各方面能力通常較一般人弱，舉凡像是經濟及教養能力，像是只會用打的方式來教小孩，「但他們還是敢生，最大眾的都是覺得生小孩是本來就要做的事，也就是傳宗接代」。（編輯：郭佩蓉）