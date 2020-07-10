致死率更高！哈薩克爆發不明肺炎　指揮中心回應了

中國大陸駐哈薩克大使館昨（9）日發布消息，指出哈薩克爆發不明肺炎，還說致死率高於新冠肺炎，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日表示，哈薩克爆出不明肺炎，最有可能應該是新冠肺炎（COVID-19）病例數、死亡數都遭到低估。
莊人祥提到，哈薩克的病例數一直正在緩慢上升，目前新冠肺炎個案共有54747例，推算致死率是0.48％，目前全球新冠肺炎死亡率是4.57%，顯示哈薩克致死率只有全球十分之一，這是比較可疑的地方，因為現在哈薩克當地的疫情，算是蠻嚴重的，確診個案還在持續上升當中。
另外，針對哈薩克檢驗陽性率，莊人祥強調，哈薩克檢驗陽性率，從7月1日後突然跳增上去，大約10%左右，甚至最近都在20%以上，顯然有很多確診個案沒有被診斷出來，推測可能當地只有針對嚴重個案檢驗，因此輕症沒看到，所以確診跟死亡率都有偏低的可能性。
因此指揮中心表示，哈薩克不明原因肺炎，推測應該還是新冠肺炎（COVID-19），但是還有很多事實需要當地政府釐清、介入調查，就指揮中心評估，當地的新冠肺炎疫情仍然相當嚴重，因此後續還是會密切關注相關消息。
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