主婦激推「消暑超神家電」　網一看震驚直喊：根本暗器

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▲女網友在臉書社團分享家中吹起來媲美冷氣涼感的吊扇。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

▲吊扇。（圖／取自pixabay）

近日氣溫愈來愈高，很快地，大暑在7月22日也即將到來，許多人若是沒吹冷氣或是電扇就會熱到受不了！有名女網友分享自己家中的「超涼神器」，她形容它吹起來比電風扇還強，甚至跟冷氣一樣冷，沒想到網友們的回應竟歪樓，並表示「很像暗器」、「怕它掉下來」。這名女網友在臉書社團爆怨公社中表示，她只是單純分享給不愛吹冷氣的人，因為她在社團中看到許多網友說現在沒人在吹冷氣，所以推薦網友們可以安裝這種吊扇，很涼！她也提到「這種吊扇風吹起來真的比電風扇強，跟冷氣一樣冷」，沒想到原本只是好物分享，但網友們竟是如此反應。大批網友紛紛留言表示，「我妹妹就是被這個砸到」、「國小都害怕座位在吊扇底下」、「我覺得這個很像暗器」、「如果我坐在這下面會很焦慮，會不會隨時掉下來」、「可是這個有陰影欸」、「血滴子 +1，曾經飯吃到一半，從天花板而降，幸好當時沒開，嚇死人了」、「我怕爆頭」、「我看到這種吊扇都很怕它掉下來」。不過也有網友認同原 PO 「我家也有，不過我家一樓有挑高！就不會頭頂有東西的感覺，真的會涼哦！」、「是覺得滿涼的啦，但有時就很怕它掉下來」、「裝了吊扇還是要固定清楚葉扇的灰塵這樣才能永保清涼」、「這真的超涼」。事實上，在中國四川就曾經發生「吊扇墜落」砸傷人的類似狀況，不過只要掌握好正確的安裝法以及定期保養吊扇，還是可以使用吊扇。而大陸當地的物理老師指出，其實吊扇墜落的幾率很小，平時在安裝吊扇時要注意「吊扇的底座是否固定牢固，以防止運行中發生墜落」，其次是「吊扇的安裝桿要保持豎直，以免長期使用與底座連接處發生偏離」，若發現有安全上的疑慮，應立即停止使用。（編輯：郭佩蓉）