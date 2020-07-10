身分證號「A123456789」真有其人！本人喊：別再冒用了

▲謝條根抱怨，自從網路盛行後他就衰事不斷，經常被人盜用身分證字號犯罪。（圖/記者陳志仁攝）

身分證字號一條龍「A123456789」真有其人，住在新北市泰山區的63歲謝條根，就是此號碼主人，他說號碼雖然特別，但這卻造成他生活「很大麻煩」，因為號碼好記易使用，讓他變成網路詐欺、偽造文書，冒用身分證的對象，甚至還遭人冒名援交，20年來他屢跑警局、法院，飽受困擾。政府機關換發健保卡、身分證，總是以這組號碼作為宣導樣本，沒想到還真有其人，謝條根抱怨，自從網路盛行後他就衰事不斷，經常被人盜用身分證字號犯罪，包含網路詐欺、訂黃牛票、假身分證登陸等，甚至曾被少年冒名援交，讓妻子氣到差點鬧出家庭革命。謝條根也表示，因為屢遭檢舉、號碼遭違法濫用，他竟然已信用破產，就連手機門號都辦不成，甚至曾經在1個月內接獲5張偽造文書案傳票，為了避免傳不到拘提，只好到處出庭，甚至還有人害他變成逃漏稅大戶，或名下突然增加大筆所得、房地等，其中又以2010年到2012年間情況最多，誇張到就連台東警方也找上他，搞得他都快抓狂了，曾透過媒體公開喊話：「求求別再整我了！」，希望別再被冒用。據了解，謝條根一度想改掉身分證字號，但礙於變更房地等資料很麻煩，只好打消念頭，如今的他總算洗刷冤屈，現在各地警政單位幾乎都已認識他，不會屢次傳他問訊，截至目前已3年沒收到傳票，令他相當感謝，終於能夠享受平靜生活。