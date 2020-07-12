台北車站禁坐令解封了！黑白棋盤化身「微笑大廳」超療癒

受新冠肺炎影響，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳內席地而坐、聚會，不過隨著疫情逐漸趨緩，禁令也跟著解封。交通部台鐵局今（12）日表示，為了營造台北車站中央大廳「友善環境」，工作人員趁昨夜晚間列車收班後，以微笑地貼改造大廳，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境；同時，今起恢復包含各站場地公共使用、租借及活動，但各界於站區活動時仍應特別注意防疫律定。台鐵日前發布車站大廳「禁坐令」，引起各界正反意見激辯。對此，台鐵局說，為了廣納各方意見，與公民團體、非政府組織、專家學者等公、私部門代表分別於5月29日、6月3日共同舉行2場座談會；另於6月11日、7月7日由公民團體代表就中央大廳空間使用進行2場討論，達成「公共空間、公共使用、公民參與」的共識。台鐵局強調，台鐵以營造「友善環境」為目的，第一步在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼，呈現中央大廳多元、友善及包容性。台鐵局表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間；目前首先增加友好的微笑圖案，多種表達微笑的語詞建構的友善設計，採國際通用的友善符號與多國詞語，迎接台北車站中央大廳空間的所有使用者，配合中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌台鐵局也指出，後續將兼顧多元需求的空間規畫，階段性推出友善方案，包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，善盡台鐵局社會責任，讓台北車站中央大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。最後，台鐵局說道，基於國內疫情趨緩，在能保持社交安全距離，並遵守「防疫新生活」指引等條件下，恢復各站場地公共使用、租借及活動；各界於站區活動時仍應特別注意防疫律定，以確保自身及他人健康。