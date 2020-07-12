再等等！分散破千萬領三倍券紙本人潮　晚幾天領有優惠

為促進後疫情時代經濟發展，行政院推出「三倍券」來刺激消費，截至昨日晚間11時止，有86%的民眾選擇完成紙本預購，據官方官員透露，為紓解首日領券人潮，減輕超商或郵局負擔，目前正規劃提供延遲領券優惠或抽獎措施，只要避開頭幾日領券，就能獲得額外加碼優惠。行政院推出的「三倍券」即將在7月15日正式上路，根據經濟部統計，截至昨日晚間11時止，已有1143萬4292人完成三倍券預購或綁定，其中約有86%人，共988萬592人預購紙本振興券。中央社報導指出，有參與三倍券政策的官員說，從零售業付款方式比例來看，民眾付現金的比例約占8成到9成，其餘1到2成才是信用卡、電子票證或行動支付等其他方式，因此三倍券紙本預訂比例高並不意外，規劃政策時就預估紙本券與數位券的比例約是8比2。該官員表示，現在預訂超商取貨的紙本券已有近1000萬份，郵局可能還需要1000萬份，因此紙本券一定還會加印，讓所有民眾都領得到。該官員也說明，從過去口罩實名制的經驗來看，約有6成民眾會在每一輪的前3天領貨，因此為了紓解超商與郵局的錢3天到4天的領券壓力，目前正規劃延遲領券的優惠或抽獎措施，只要民眾避開首幾日領券，將有更多優惠，且還可以節省排隊時間。至於何時宣布延遲領券的優惠措施？該官員表示，經濟部將會在15日前定案後對外宣布。