媽祖婆回宮前先看戲　戲棚地點出門時早已選定

白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港進香的行程今（13）日已是最後一天，兩位媽祖昨（12）日在通霄慈后宮駐駕一夜，今早在秋茂園外進行分轎儀式，白沙屯媽祖換乘自己的八抬大轎，山邊媽祖也換乘自己的紫色四人轎。兩位媽祖在啟程與回程時會共同搭乘粉紅超跑，但回到苗栗並在通霄慈后宮駐駕一晚後，就會在秋茂園分轎，各自搭乘自己的轎子回宮，不過在兩位媽祖分別回宮之前，會先一起看戲，看完戲後起駕到白沙屯車站午休，下午在白沙屯鐵路分岔口兩位媽祖婆道別後各自回宮。粉紅超跑啟程後會先做三件事，分別是：選定白沙屯車站看戲地點、選擇內島里看戲地點、選擇分轎地點。雖然這三個地點是固定的，但媽祖婆仍會用神轎精準指示戲台要搭在白沙屯車站與內島里的哪個地方、分轎地點在秋茂園外的哪一處，讓留守在白沙屯的信眾與廟方人員可以提前準備搭好戲台與分轎的前置作業。在這一次的進香之旅中，我們看到了人性最真誠的那一面，媽祖婆沒有固定路線的旅程讓更多人學會互相幫忙，同時也看見了民間信仰最原初的本貌，今年原定的進香時間因新冠肺炎而延後，也讓眾多的媽祖信徒理解到「珍惜」這個課題，也希望跟著媽祖行走的每個人以及眾多的「網路香燈腳」，都能守護著對媽祖信仰的純淨初心。（編輯：黃彥昇）