民團「六步一跪」繞行衛福部　陳時中釋善意：明開座談會

台北高等行政法院，日前針對「樂生懸空陸橋環評案」做出裁定，要求衛福部暫時停止「樂生療養院入口景觀工程」，但先前發包廠商卻在原定日期執行開工儀式，引發青年樂生聯盟等民團的抗議，十幾位聲援者今（13）天頂著38度高溫，從行政院「六步一跪」，要到南港的衛福部。樂青強調，衛福部應該表態停止抗告，還呼籲行政官僚放下傲慢，不要把院民當「次等公民」，共同解決樂生重建爭議的方案，拆除9公尺高的「懸空陸橋」等。對此醫福會執行長王必勝表示，這個案子是有先詢問環保署，收到不需要環評的回覆才執行，但公民團體就去提告環保署，才造成這次的假處份，但王必勝還原時間序，表示這個案子是在五月多決標、簽約，因此六月底就發文請廠商動工，因此廠商要在十四天內動工，但是在7月8日才收到法院裁決，且因為被告的是環保署，一直到7月10日才收到環保署公文，但因為要通過內部簽核程序後，才發文給廠商請求停工，因此造成時間差上的誤會。王必勝還強調，會依照法院裁判來做相對應作為，但過程中也要顧到廠商合法權益，相關權益賠償還要來跟廠商談，希望明天就發文給廠商，但是王必勝也強調，廠商其實沒有實際上開工的作為。王必勝表示，針對假處份抗考與否，內部還在研究中，目前還沒有做成決定，明天會開會討論這件事，另外，青年樂生聯盟表示，遲遲沒有接獲開會通知，對此王必勝也澄清，從上周五開始就有通知相關單位，有將消息通知院民藍彩雲，但因為相關民團組織不固定，所以才會造成訊息傳遞不良，也請了立委做中間人，通知民團參與座談會。而這次的座談會，將由衛福部部長陳時中親自主持，希望以開放態度討論，院民、民團等，想討論什麼議題都開放討論，也會針對他們的訴求重新檢視，另外這會議也請很多政府單位與會，包含國發會、文化部、交通部、台北捷運公司等。預計這場座談會將從下午一點半開始，一直到下午三點半結束，相關民團只要到場都能入內參與。