家樂福怎麼逛最划算？婆媽曝「黃金時段」：一堆人不知道

▲網友表示意外發現家樂福週三為自有品牌日，東西滿額還有打折，相當划算。（圖：翻攝家樂福好物分享&討論臉書）

▲也有其他網友分享週三超值日的戰利品，滿滿都是家樂福自有品牌的商品。（圖：翻攝家樂福好物分享&討論臉書）

台灣大賣場市場競爭激烈，每家賣場都祭出不同的優惠來搶客，其中家樂福的自有品牌產品因價格便宜 CP 值高，在網路上討論度居高不下。近日，就有網友去逛家樂福的時候發現「家樂福自有品牌的神秘彩蛋」，貼文讓不少人直呼「怎麼以前都沒注意到！」原 PO 在「家樂福好物分享&討論」臉書社團貼文指出「最近特別愛逛家樂福，週三無聊就約老公去補充一些食物跟日常用品，因為我家小孩也很喜歡吃家樂福自有品的東西，就買了一些義大利麵跟米漢堡之類的，結果結賬的時候竟然發現週三是自有品牌的打折日，而且還是打了 8 折啊！家樂福的小秘密被我發現了」。貼文一出，許多婆媽立刻陷入瘋狂「哇！以前都沒注意到」、「那我以後禮拜三一定會報到，這太好康了」、「哇勒，這麼好康的事情我現在才知道，我家是家樂福自有品牌重度愛好者欸哈哈」、「我要跟我老公說了啦，禮拜三馬上去逛」、「哈哈真的一堆人都不知道，週三是自有品牌日，本來東西就超便宜還打8折超佛心」、「禮拜三絕對要大逛一波，真的太佛心了」、「我早就知道了，每次要去買都挑週三，家樂福真的大貼心」。事實上，根據家樂福官網公佈的資訊，只要民眾申辦玉山家樂福聯名卡的話，只要在每週三到家樂福購買「自有品牌的」產品滿額 399 元，就可以享有 8 折的優惠，單筆最高可以折抵 5000 元。另外，也不只週三有活動，包含週二如果到家樂福購買生鮮產品，滿 399 也能以 1 元加購特定商品一份；週五到家樂福商店街或者美食餐廳得指定專櫃，消費買500也會送 50 元折抵券；週六則是綁定家樂福錢包並置賣場消費滿2000，還能享有最高 6% 的回饋，等於只要持有玉山家樂福聯名卡，等於天天都有優惠，相當划算。