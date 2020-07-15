三倍券開領！朱學恒曝亂象：希望郵局員工和超商店員平安

▲朱學恆發文全文。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

行政院推出的振興三倍券今（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。不少想要搶「頭香」的民眾在網路抱怨領券遇到的問題，但也有幸運的民眾十分順利就迅速領到。對此，「宅神」朱學恆表示，「希望全國的郵局員工和便利商店店員能夠平安度過今天」，更呼籲民眾不要把氣出在第一線服務人員身上，「可以避開這兩周領的也請避開」。朱學恒一早在臉書發文點評三倍券發放的話題，強調自己希望「全國的郵局員工和便利商店店員能夠平安度過今天，不要被罵被嫌被靠北」。朱學恒直言，「因為問題不在他們身上，可以避開這兩周領的也請避開，讓給急的，弱勢的先領先花吧。至於甚麼晚鳥鼓勵都是亡羊補牢，政策先想好就不會這樣東補一個洞西補一個洞啦」。隨後朱學恒也在留言中補充解釋，超商店員遇到的挑戰是系統同時連線，可能發生的當機問題；郵局員工的挑戰則是「人力多但排隊領的人也多」。其他網友紛紛留言回覆說，「已爆啊！在 7-11 ibon 操作中已放棄，真的誇張」、「已在 7-11 操作半小時以上， 7-11 系統進不去啊！後面排隊一堆人」、「剛剛經過全家，高雄今天下雨，全家有 20 幾人在排」。但也有人表示，「在天母天福 7-11 ，排隊只有 2 人，花了 3 分鐘領到」、「剛剛去了便利商店，便利商店的員工比較擔心郵局那邊，反而不太擔心自己」。（編輯：倪浩軒）