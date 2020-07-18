藝FUN券APP開放下載　文化部呼籲分流註冊

▲為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式。（圖／文化部提供）

文化部加碼12億「藝FUN券」將於今（18）日開放登記註冊，文化部表示，為讓民眾下載註冊更順利，建議民眾可以依身份字號或居留證號尾數雙、單號，分別於18、19日登記，而前兩天來不及註冊的民眾，則可在20日進行。





文化部表示，自6月宣布加碼200萬份，每份600元的藝FUN券以來，民眾關注及詢問度極高，許多加入藝FUN店家的業者，也表示受到顧客的高度詢問及迴響。



▲為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式。（圖／文化部提供）

文化部強調，APP平臺已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。不過，為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式，即身分證字號或居留證號雙號的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊，尾數單號的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。





而藝FUN店家自7月1日起開放藝文業者註冊，累積至16日，已有近1.2萬家加入，文化部也正加緊進行相關資料確認及審核作業中。所有通過審核的店家，都將顯現於「藝FUN券」APP的藝文店家消費地圖，方便查找。





文化部表示，店家類別涵括多元，包含書店及出版業近千家，文創工作室、藝文體驗活動等逾1500家次，電影院更是近達100%的註冊率，幾乎全台所有電影院皆適用。



