衛生局女告別式！前東家「千字文」曝生前暖舉：萬般不捨

本（ 7 ）月初新北市衛生局發生一名 29 歲林姓女職員墜樓身亡案件，該名女職員生前在臉書 Po 文痛訴身為長照機構執行長的前上屬對她「性侵、強逼交往」的經過，引發社會各界關注。今（ 18 ）日該女告別式在台中舉辦，而前東家弘道老人社福基金會的前執行長、台中市前副市長林依瑩也到場，更在臉書寫下千字長文追悼。

弘道老人社會福利基金會在林女告別式這天，在臉書發表了長達 1045 字的文章追悼生前進行長照工作的溫暖事蹟，更貼出照顧長者的照片，稱她永遠是「阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩」。文章提到，林女離開櫃姐的工作，轉行投入居家長照服務，卻更是以「溫暖又有創意」的方式與長者接觸。

▲面對眾人不解的長照工作疑問，林女曾回答「 因為我喜歡看見長輩的笑容啊！ 」。（圖／取自臉書「弘道老人社會福利基金會」）

其中該篇文章就分享了林女就曾透過「為阿嬤畫上粉紅色指甲油」，打破奶奶的心房，更協助過長者在母親節與家人團圓講出內心話。另外，該篇文章也提到，林女曾遠赴日本取經，讓她強調「以人為中心」的長照服務，更喊話期待「台灣終將也要有屬於我們自己的『照顧革命』」。

▲弘道在林女告別式當天在臉書發千字長文追悼。（圖／翻攝自臉書「弘道老人社會福利基金會」）

文末，弘道基金會也表示「面對年輕生命的隕落，我們萬般不捨。在此，也想在這邊跟您分享，關於她在弘道的故事，以及透過她短暫卻活得用心的生命，讓我們看見不一樣的長照」，該篇文章底下也紛紛湧入網友們的迴響「謝謝弘道記錄這溫柔的一切」、「希望林小姐在天堂裡，開心的做個熱心的天使」、「謝謝這年輕有活力的女孩」。（編輯：楊智傑）