三倍券防偽梅花「位置不固定」？台人諷：哪個天才設計的

▲三倍券的防偽梅花浮水印，位置和數量都不固定，引發網友熱議。（圖／翻攝自經濟部臉書）

▲網友批評三倍券上梅花防偽浮水印位置隨機，「難怪店員不敢收」。（圖／翻攝自批踢踢）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情對台灣經濟的衝擊，行政院規劃推出「振興三倍券」並於 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。三倍券開始在坊間流通後，迅速引發許多話題。其中商家最重視的防偽設計，三倍券上的梅花浮水印「位置不固定、數量不固定」，「可能完整、可能不完整」，讓網友不禁批評，「到底哪個天才設計的？」經濟部昨（17）晚在臉書發文，提醒民眾振興三倍券上的梅花「位置不固定」，「可能完整、可能不完整」，「可能只有半朵梅花，可能有三朵梅花」，呼籲民眾搭配其他防偽設計來判別三倍券的真偽。但經濟部的提醒看在部分網友眼中，卻有如「提油救火」，越解釋越讓人混淆。就有網友在 PTT 發文，直言「難怪有新聞寫店員不敢收」，原 PO 傻眼表示，「原來防偽浮水印，有可能一瓣、有可能半朵、有可能在中間、有可能在邊邊角角」，最後更批評「這到底哪個天才設計的，還花了好幾億？」其他網友紛紛留言回覆說，「中央印製廠出來的券還能做到隨機浮水印」、「隨機浮水印不如不要印」、「這樣偽鈔更好做不是，反正根本沒有一個統一的樣式」、「是嫌店家不夠忙嗎」、「浮水印間距沒控制好就直接說」。對於梅花浮水印可能出現在邊緣、或是只有半瓣的問題，經濟部也提供其他的簡易判別方式，像是三倍券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案螢光纖維絲等設計；且用手摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可以感覺墨紋凸出紙面；轉動三倍券時可以發現左上角的數字會呈現金色與綠色的變化，請民眾安心領券、安心消費。（編輯：倪浩軒）