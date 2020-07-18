「藝FUN券」正夯　李永得：今日註冊望破120萬

文化部推出的「藝FUN券」今日上午開放註冊，文化部長李永得表示，截至今日下午為止已有100萬人註冊，預估今天註冊量可望達120萬人。李永得表示，截至今日下午4時為止，藝FUN券已經超過100萬人註冊，目前系統操作大致順暢，預估今日註冊人數可望達120萬人。他進一步表示，目前已有超過1.2萬家業者加入藝FUN店家，民眾除可使用藝FUN券看電影之外，也可以到實體書店買書。李永得指出，迄今全台已有近千家書店及出版業者登記成為「藝FUN券」商家，其中獨立書店超過400家。此外，報紙、雜誌銷售據點，以及期間限定的書展、動漫展、市集；此外，各項藝文活動，包含街頭藝人，以及售票平臺上的音樂、戲劇、表演、演講等，均已納入使用「藝FUN券」的適用範圍。李永得表示，2020年台北國際書展為國內首場宣布延期、後續並取消的大型展會，所以出版業及書店可說是這次疫情的第一波受災者，文化部特別選在「藝FUN券」登記註冊第一天，與獨立出版及書店共同拚振興，希望藉此表達文化部會繼續支持所有出版相關業者之意。另一方面，文化部同時也將持續積極推動目前已在進行修正草案預告的圖書出版品免徵營業稅政策，以及每年固定辦理的推動實體書店發展補助、「走讀台灣」閱讀活動等，協助建構更為完善的產業環境。文化部將於7月21日直播抽籤獲得「藝FUN券」的幸運者，自7月22日中午12點起，即可用「三倍券」加「藝FUN券」。