影／十二星座已讀不回原因？天蠍看交情、射手看心情

▲獅子座喜歡有主導權。（圖／安德魯的賤聲房授權）

▲天蠍座回訊息速度取決於交情程度。（圖／安德魯的賤聲房授權）

在聊天時，「已讀不回」往往讓人感到焦慮甚至走心。Youtube頻道「安德魯的賤聲房」分析12星座已讀不回的背後原因，讓網友紛紛喊神準！牡羊座已讀不回，很有可能是他們對那件事沒有興趣，或是不知該如何處理，若和牡羊座發生不愉快，牡羊座也會因此故意不回訊息。金牛座不論是在待人處事或是做事時，都有一套自己的節奏，因此大部分金牛座在看到訊息時，是非常緊急或工作上的事，金牛座才會馬上回覆。雙子座是反應非常快的星座，因此常常可以馬上接招，若雙子座沒回訊息，代表這話題真的讓雙子座不知該如何答覆或是認為沒有必要回答。巨蟹座在回訊息的部分取決於交情的深厚程度，若與巨蟹座不太熟，巨蟹座是不太會每一個訊息都一一回覆。獅子座通常為主導權的一方，因此常常是獅子座主動發訊息給別人，若獅子座已讀不回，有可能是獅子座在想該如何把主導權回到自己身上。處女座不太喜歡沒有建設性的談話，若問題過於荒謬，可能導致處女座已讀不回。大部分天秤座已讀不回很有可能是沒看到訊息，或是在忙其他事情。天蠍座回訊息的速度取決於你在天蠍心目中的位置，若與天蠍關係淺薄，天蠍座是不會浪費時間在不重要的人身上。射手座如果心情不好，就不太回訊息，如果真的有事情找射手座，而被已讀不回，多半是射手座覺得尷尬。摩羯座與天蠍座在某個程度滿相像的，若交情沒有到一定程度，摩羯座會把這些事情放到後面再處理。水瓶座已讀不回是一件非常正常的事情，在水瓶的世界裡，有很多事情比回訊息更重要。通常雙魚座不管什麼訊息都會馬上回應，所以如果雙魚座已讀不回，可能代表目前狀況不好。(實習編輯：林祐瑄)