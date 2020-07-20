黃金博物館陪孩子淘金、探險、採草藥　山城療癒又避暑

新北市立黃金博物館「山城治癒術」系列遊程，7月份的場次一開放報名旋即秒殺，8月份再度推出3條路線「野溪淘金體驗趣」、「索道遺跡探險隊」及「九份療癒所，藥草製作事」；即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾把握機會，詳情可至黃金博物館的官網查詢。黃金博物館長王錦華表示，水金九地區除有120年以上的金銅礦業發展歷史，還是全臺蕨類最多的地方，自然環境渾然天成；博物館依此為底蘊，推出「山城治癒術」8月份遊程，以「陪孩子們完勝暑假作業」為主題，與在地探險達人、老礦工及藥草達人共同合作，設計3條不同遊程路線，遊程即日起開放報名，每場次限量15人，共12場次。其中，「野溪淘金體驗趣」帶著大小朋友與老礦工爺爺走進山林間體驗野溪淘金、踩水消暑，「索道遺跡探險隊」與在地探險達人走訪現今打卡熱點斜坡索道遺跡、祈堂老街，探索金瓜石輝煌年代留下來的礦業地景；最特別的「九份療癒所，藥草製作事」，可跟著藥草達人走進鮮為人知的「琉瑯古道」，認識藥草知識，採集，自製藥草浴包，體驗前人的智慧。王錦華說，琉瑯古道起源於1930年代，為紓緩採金熱潮的運輸需求而設輕便鐵道路線，過去是連結瑞芳、九份地區的重要交通路線，後來隨著交通工具的改變，逐漸被汽車路取代、被人們淡忘；現在古道卻成為植物的天堂，多樣化的蕨類、花草、生物，如山藥、月桃，還有被《神農本草經》列為上品的刺五加等，是適合一般大眾認識礦山植物的自然場域。