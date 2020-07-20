教育部拒陸生於門外　台大籲儘速開放

教育部日前宣布開放19個低感染風險的國家或地區境外學生返台就學，7月22日起也將開放新生申請入學，但陸生卻仍未在開放名單中；台灣大學表示，中國大陸過去14天新增確診案例低於日本、新加坡、澳洲等被列為中低感染風險的國家，因此呼籲政府應比照辦理，儘速開放陸生返台就學。教育部日前宣布，自7月22日起，能申請來台的19國家或地區境外生分別是越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡及緬甸。台大指出，根據世界衛生組織統計資料，過去14天新增新冠肺炎確診案例，日本約為5100 名，新加坡超過 2900 名，澳洲亦近 3000名，而這三國都被官方列入「中低感染風險」地區。但中國大陸地區，包含香港及澳門的確診人數僅 630 餘名，遠低於前述地區，但是陸生卻被排除在返台就學名單中。台大認為，中央流行疫情指揮中心對於境外生開放地區並無意見，只要求學生入境都能遵守 14 天居家檢疫。因此，從感染風險與防疫要求兩方面來看，都沒有繼續禁止陸生返台的必要。台大說，學校關心所有學生的學習、就業以及未來前途，因此呼籲政府亦以學生的學業與前途為念，能比照中低感染風險地區的學生返台條件，儘速開放陸生回台就學，讓他們得以完成學業。台大呼籲政府能全面重視境外生的就學權益，若能開放，宜快不宜遲，以便學生能儘速規劃返台，學校亦能早做準備，確保校園與社區健康安全。