藝FUN券沒中？國家邊緣人先別刪APP　後續「2好康」曝光

文化部為振興藝文產業，加碼 200 萬份 600 元的「藝 FUN 券」給下載APP並註冊申請的民眾，今（21）中午由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得直播開獎，凡是身分證尾數「 0、3、4、5、7、8、9 」的民眾都幸運獲獎。不過尾數 1、2、6 的民眾們先別急著刪掉藝 FUN 券 APP，文化部開獎的同時也宣布了未來加碼的消息。

藝 FUN 券 自 7 月 18 日上午 9 點至 20 日晚上 9 點開放 APP 下載註冊申請，全台共 303 萬 2042 人符合抽籤資格，其中就有 210 萬 7883 名幸運得主。不少尾數 1、2、6 的民眾就自嘲是「國家級邊緣人」，並在直播底下留言問「是不是該刪 APP 了」。對此，文化部就強調「藝 FUN 券」APP 是目前搜羅全台各類型藝文產業相當完整的「藝文消費地圖」包含博物館、書店（出版社）、電影院、文化資產保存場域、藝文展演空間等，資料相當齊全且珍貴，歡迎喜愛藝文活動的民眾可以留下 APP 並到實體空間挺藝文。

此外，文化部也恭喜幸運獲獎的民眾，並在臉書粉絲團提醒領券有 4 個重要步驟。首先，在收到手機簡訊或 APP 推播的中獎訊息後，須先點開藝 FUN 券 APP，進入「我的帳戶」，接著點選「領取藝 FUN 券」，將會收到一組驗證碼，最後輸入驗證碼後就可以獲得每張面額 100 元，總計 600 元的電子券了。

▲文化部藝 FUN 券開獎後，預計有 210 萬 7883 名幸運得主。（圖／取自文化部）

藝 FUN 券領取完成後，自 7 月 22 日中午 12 點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，使用期限將延續至今年 12 月 31 日止。另外，針對 65 歲以上長者、18 歲以下未成年者及身心障礙者，文化部長李永得就表示將會在第一波發放完畢後，加碼規劃 2.0 版本，只要到四大超商，用健保卡就可以登入領券。

（編輯：楊智傑）

如有使用藝 FUN 券的問題，可撥藝 FUN 券平台客服專線：02-7745-7979，或寫信至客服信箱 「artsfungo@tradevan.com.tw」，由專人為您服務。