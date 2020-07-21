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防疫五月天站台　防疫郵票開賣「台灣努力的歷史紀錄」

記者陳致宇／台北報導-2020-07-21 17:02:47
▲中華郵政今（ 21 ）日發行防疫郵票， 1 套 2 枚，面值分別為新台幣 13 元及 15 元。（圖／記者陳致宇攝）
新冠肺炎台灣防疫有成，中華郵政為宣傳政府政策並向防疫人員致敬，今（ 21 ）日發行防疫郵票， 1 套 2 枚，面值分別為新台幣 13 元及 15 元，發行典禮除了行政院長蘇貞昌、政務委員唐鳳到場外，還找來中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及防疫五月天站台助陣。

中華郵政表示，防疫郵票 1 套 2 枚，面值分別為新台幣 13 元及 15 元，採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「 Taiwan Can Help 」過橋文字。

▲中華郵政發行防疫郵票，行政院院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部部長林佳龍、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中偕同防疫五月天成員皆到場站台。（圖／中華郵政）
▲中華郵政發行防疫郵票，行政院院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部部長林佳龍、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中偕同防疫五月天成員皆到場站台。（圖／中華郵政）
面值 13 元郵票，以地球經緯線象徵疫情蔓延全球，醫護、環境消毒人員及民眾共同積極投入防疫行動，傳達全球攜手防疫意涵；面值 15 元郵票分別以防疫物資有效率的生產與配送、病毒檢測與疫苗研發，及配合居家檢疫或隔離、搭乘大眾運輸戴口罩、勤洗手等措施，展現全民團結防疫的決心。  

交通部長林佳龍致詞時說，郵票除了典藏、集郵，也可以寄送到全世界的親友，來分享台灣防疫的故事。半年前武漢封城引起世界震撼，台灣是緊鄰中國大陸最近的國家，卻能免於疫情擴散，交通部作為防疫國家隊一員，會繼續堅守崗位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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