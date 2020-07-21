防疫五月天站台　防疫郵票開賣「台灣努力的歷史紀錄」

新冠肺炎台灣防疫有成，中華郵政為宣傳政府政策並向防疫人員致敬，今（ 21 ）日發行防疫郵票， 1 套 2 枚，面值分別為新台幣 13 元及 15 元，發行典禮除了行政院長蘇貞昌、政務委員唐鳳到場外，還找來中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及防疫五月天站台助陣。
中華郵政表示，防疫郵票 1 套 2 枚，面值分別為新台幣 13 元及 15 元，採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「 Taiwan Can Help 」過橋文字。
面值 13 元郵票，以地球經緯線象徵疫情蔓延全球，醫護、環境消毒人員及民眾共同積極投入防疫行動，傳達全球攜手防疫意涵；面值 15 元郵票分別以防疫物資有效率的生產與配送、病毒檢測與疫苗研發，及配合居家檢疫或隔離、搭乘大眾運輸戴口罩、勤洗手等措施，展現全民團結防疫的決心。
交通部長林佳龍致詞時說，郵票除了典藏、集郵，也可以寄送到全世界的親友，來分享台灣防疫的故事。半年前武漢封城引起世界震撼，台灣是緊鄰中國大陸最近的國家，卻能免於疫情擴散，交通部作為防疫國家隊一員，會繼續堅守崗位。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。