國三遊覽車事故釀19傷　駕駛無重大違規紀錄

國道 3 號南下今（ 22 ）日發生嚴重車禍，一輛貨車與休旅車發生碰撞後，後方客運疑似為閃避撞上右側護欄，造成另輛遊覽車剎車不及撞上，造成追撞事故，共造成 19 人輕重傷，公路總局調查，客運及遊覽車駕駛無重大違規紀錄，事故現場已排除恢復通車。公路總局表示，今日上午 8 時 31 分許於國道 3 號南下 12.3 公里處發生佳樂達通運 279-VV 號遊覽車疑似未保持安全車距追撞首都客運 205-FW 號客運事故，造成 19 人受傷案，公路總局上午 10 時 22 分成立「 0722 遊覽車與客運事故緊急應變小組」，並與高速公路局、國道公路警察局、消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。公路總局調查，本次事故共計 19 人受傷，包含 1 人重傷、 18 人輕傷，受傷人員已分送汐止國泰醫院 8 人、三軍總醫院 8 人、另 3 人自行就醫，公路總局已要求佳樂達通運、首都客運及台北市區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。公路總局指出，本次事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛分別為佳樂達通運公司所有 279-VV 號營業遊覽大客車及首都客運公司所有 205-FW 營業大客車，定檢及駕駛人黃○財、蔡○強資格均符合規定，無重大違規紀錄，本次事故現場已於 10 時 30 分排除，並恢復通車。