影／事情太多不如不要做？這五招擺脫「拖延症」

▲利用零碎五分鐘，克服跨出第一步的恐懼。（圖／77老大 授權）

▲由內而外的自我認定，能夠讓你保持在高效率的工作模式。（圖／77老大 授權）

你是否有「拖延症」？在做一件事前，總是一拖再拖，遲遲不開始，或是報告打到一半跑去滑手機、吃零食？YouTube頻道「77老大」，分享改善拖延症的五個方法。如果什麼事情都不想做，那就都不要做。嘗試讓自己放空20分鐘，在這20分鐘內不能滑手機、看電視、睡覺、聊天，便會感到時間非常漫長，因此開始靜下來，去思考工作、人生、代辦事項，20分鐘一過就會感到一股衝勁，把剛剛所想到的想法、代辦事項開始執行完成。做任何事情，跨出第一步總是最困難，利用零碎的五分鐘砍下第一刀，例如：泡泡麵的五分鐘、等外送的五分鐘......等，在短暫的時間，克服跨出第一步的恐懼，「頭過身就過」，之後就會進行很順利且容易。選擇對的環境做事，能有效率完成事情，安靜的咖啡廳、圖書館、收拾乾淨的書房，都是不錯的工作環境。你是否遇過，當你要正準備去洗碗時，媽媽卻說：「記得去洗碗喔。」此時你卻覺得被使喚、命令，而不願去做，這都是因為「主動權」被剝奪。如果你常因這樣而拖延，可以試著與指使你的人，說出你的計劃，把主動權奪回，轉換心態不讓別人指使，也更有心情去做事。當身心準備好的情況下，就會很容易進入工作狀態。心態上，告訴自己，「我本身就是一個高效率的成功人士，我能夠合理的安排時間。」透過身分認同的轉換、由內而外的自我認定，能夠讓你保持在高效率的工作模式。外表上，把自己打扮好，穿上工作服，女生畫點淡妝、噴上香水，男生穿上襯衫、打上領帶，當外在與內在準備好後，一定能積極進取、效率提高。影片最後，77老大也呼籲大家，若不斷的妥協、延後，在生命中原本屬於你的幸福、財富、愛情也都會晚到，試著以上五招，改善拖延習慣，當你持續做到這些正向習慣，就會發現，成功原來很簡單。（影音編輯：劉俊佑）