虱目魚粥給了勇氣！大亞集團新作細膩刻劃庶民生活

歡慶65周年，大亞集團以提供穩定能源傳輸為使命，今年8月將於華山舉辦《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展，展覽結合聽覺與視覺帶來豐富的沉浸式體驗，陪伴觀眾品味「無常的人生雖不可避免」，但卻總有一股穩定的力量能驅動著不斷前進。此外，大亞更延續年初上映的形象廣告，再度推出撫慰人心新作《穩定的力量-日常篇》，細膩刻劃庶民生活，串連人們生命厚度的點點滴滴，如同大亞電線電纜所傳遞的，不只是能源光電，更是一股穩定的力量，無論黑夜或低潮，光芒總會來到。歡慶65周年，大亞集團自8/8至8/16於華山紅磚區西5館舉辦為期9天的《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展，首次跨界與曾獲德國紅點設計獎、法國巴黎世界藝術博覽會珠寶設計類銀牌等大獎的金工藝術家李昕合作，以「穩定日常」為題，運用電線電纜原料「銅線」為主要材料，打造6座巨型線形作品，透過光線與長達3367公尺的粗細銅線交織成一個個撫慰人心的日常生活風景，將能源傳輸的穩定特質表現於藝術品之中。展覽結合聽覺與視覺帶來豐富的沉浸式體驗，陪伴觀眾品味「無常的人生雖不可避免」，卻總有一股穩定的力量能驅動著你不斷前進，正如同大亞電線電纜雖隱身於鋼筋水泥下，仍然能持續傳輸能源到每一個角落，在一片黑暗時，讓你擁有面對不確定的力量。此外，延續年初上映的形象廣告《穩定的力量-時代篇》，大亞集團近日再度推出撫慰人心新作《穩定的力量-日常篇》，不論深夜小吃攤的一碗虱目魚粥，撫慰你加班後疲憊的心；或是離職後的第一件事，去理髮廳理髮修鬍，順便理清過往種種糾結。細膩刻劃庶民生活，透過隱身巷弄的小吃攤、傳統理髮廳、機車行、舊書攤等平時不起眼的街景角落，串連人們生命厚度的點點滴滴，如同大亞電線電纜所傳遞的，不只是能源光電，更是一股穩定的力量，無論黑夜或低潮，光芒總會來到。大亞集團不停歇地為台灣社會串接安全穩定的電能，如今走過一甲子，仍以創新求變及前瞻思維推動產業前進。大亞堅持以最好的產品及服務，竭力供應國建所需，建設最完善的電力、電信傳輸網路，將能源以穩定耐久的方式傳送各地。因應綠能發展趨勢，大亞累積自身核心能力，朝永續友善環境發展，不斷研發製造低碳無毒的環保產品，致力拓展太陽能產業，更成立美麗家園基金會，以守護家為自身企業使命，許多綠能產業皆可看到大亞集團努力耕耘的足跡。大亞集團視2020為品牌溝通元年，舉辦系列活動，除慶祝大亞65周年，也回顧過去打拼的心血結晶，並宣告擴展集團布局，打造從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌，一步一腳印，踏向更穩定的未來。