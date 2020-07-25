撲滅口蹄疫後全台首次！雲林豬農出口近百頭活豬至香港

王文曲牧場負責人王銘儀

歷經了23年多的努力、台灣終於成功撲滅口蹄疫，在今年6月16日成為動物世界衛生組織（OIE）認定的口蹄疫非疫區，於此好消息傳來之際，雲林縣豬農也於7月22日成功將培育的近百頭活豬外銷至香港，成為口蹄疫撲滅後，台灣活豬首次出口至國外的先例。雲林縣動植物防疫所指出，台灣以往只有加工豬肉產品可以外銷運往香港、新加坡、日本及澳門等地，本次雲林縣王姓業者成功外銷香港的活豬全為種豬，有種女豬LY品系66頭及黑豬27頭，每頭均重約25至30公斤，另有1頭80多公斤重的杜洛克公豬，雲林種豬此次獲得香港養豬業界的青睞，並通過香港進口豬隻的檢驗規範，除了代表認同台灣豬的好品質，也是肯定國內養豬業者的辛苦努力成果。也向記者透露，過去一直都有香港業者來台協商出口事宜，但由於諸多原因而未答應；本次種豬出口從5月底左右就開始談，歷經1個多月的檢疫、報關等程序後，總算是能夠順利出口，據他了解，這次種豬出口可說是全台撲滅口蹄疫後的首次，他也十分榮幸能讓香港民眾吃到真正種源純正、基因優良的台灣黑豬。防疫所表示，本次積極協助王姓業者通過豬隻檢驗，並獲得出口健康證明書，成功將種豬外銷出去，未來也會持續協助產業提升品質，增加國際競爭力，期盼能將雲林豬推上國際舞台，讓世界重新認識好吃的台灣豬肉。防疫所也再次提醒，雲林縣養豬頭數位居全國總生產量之冠，雖然口蹄疫已成功撲滅，但是非洲豬瘟的烕脅仍然存在；業者仍需共同配合防疫政策，提高警覺，加強防範，以維護產業的永續發展，期能再創榮光。