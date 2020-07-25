法國型男鏡頭下的台灣　絕美廟宇建築攝影驚艷國際網友

Breckler

帶著相機，在旅行途中一路上捕捉一切新鮮事物成了他練習攝影的絕佳機會。Pierre的臉書粉絲團中，他分享了數張在台灣拍攝系列相片，不論是空拍絕美山景、日常街景、種在邊坡的檳榔樹，都令人驚艷，吸引來自各國的網友分享、留言大讚，「好美啊！」、「謝謝你分享這些台灣美照！」

▲拼圖，由左到右分別攝於佛光山、太魯閣國家公園、台灣中部某個茶園。（圖｜Breckler Pierre提供）

Pierre娓娓道來，2019年來台旅遊一個半月，那時，因為台灣對多數法國人較顯為人知，而他本人喜歡造訪較小眾的景點，而且曾看過在台灣拍攝的旅行日誌vlog，對台灣人的友善、熱鬧夜市、景觀感到非常好奇，因此毅然決定來到寶島看看。

一個月半的深度旅行，他跑遍全台，眾多景點中他尤其喜歡花蓮太魯閣國家公園，那時Pierre停留了整整五天，大自然的鬼斧神工令他流連忘返。

▲拼圖，由左到右分別設於文武廟、武嶺、佛光山。（圖｜Breckler Pierre提供）

▲拼圖，由左到右分別攝於日月潭、鹿港天后宮（圖｜Breckler Pierre提供）

「我最喜歡佛光山！整個園區好大，建築也非常壯觀！另外，我也很喜歡鹿港天后宮，那時，廟裡只有我一個觀光客，宮廟正好在舉行儀式，熱鬧的音樂舞蹈、搭配煙火，很棒的經驗！」