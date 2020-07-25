法國型男鏡頭下的台灣　絕美廟宇建築攝影驚艷國際網友

The China Post報導，今年27歲的法國旅遊部落客Breckler Pierre立志成為專業攝影師，一方面為了突破自己害羞的個性、踏出舒適圈，另一方面希望趁年輕開拓視野，他隻身一人周遊亞洲旅行1年半，體驗各國文化，踏上永生難忘的一場冒險旅程。
他向The China Post分享道，「我愛旅行，因為每天都是新的一天！你可以認識新朋友、體驗新奇事物（像是騎摩托車橫跨越南、腳踏車環韓國）、學習新的文化，開拓你的眼界！」
帶著相機，在旅行途中一路上捕捉一切新鮮事物成了他練習攝影的絕佳機會。Pierre的臉書粉絲團中，他分享了數張在台灣拍攝系列相片，不論是空拍絕美山景、日常街景、種在邊坡的檳榔樹，都令人驚艷，吸引來自各國的網友分享、留言大讚，「好美啊！」、「謝謝你分享這些台灣美照！」
Pierre娓娓道來，2019年來台旅遊一個半月，那時，因為台灣對多數法國人較顯為人知，而他本人喜歡造訪較小眾的景點，而且曾看過在台灣拍攝的旅行日誌vlog，對台灣人的友善、熱鬧夜市、景觀感到非常好奇，因此毅然決定來到寶島看看。
一個月半的深度旅行，他跑遍全台，眾多景點中他尤其喜歡花蓮太魯閣國家公園，那時Pierre停留了整整五天，大自然的鬼斧神工令他流連忘返。
Pierre說道，「雖然這是非常觀光客的景點，但不得不說真的太美啦！湛藍色的水、滂礡的瀑布、秀麗的廟宇、橋樑、被大自然圍繞。」
另外，問及在台灣旅行是否有遇到什麼有趣的事，他熱情地分享道，那時他誤打誤撞，騎著摩托車不小心鑽進一片檳榔樹林，而且處處都是大蜘蛛，大約迷路了一個多小時才驚險脫困。
他笑說：「那時真的很害怕，但現在回想起來還滿搞笑的。」
除了大自然外，Pierre也拍攝了一系列的在地廟宇照片，透過獨特攝影角度、光影變化，更襯托出宗教廟宇建築的莊嚴美。
「我最喜歡佛光山！整個園區好大，建築也非常壯觀！另外，我也很喜歡鹿港天后宮，那時，廟裡只有我一個觀光客，宮廟正好在舉行儀式，熱鬧的音樂舞蹈、搭配煙火，很棒的經驗！」
Follow Pierre BK
Instagram
Facebook