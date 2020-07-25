全台10縣市高溫拉警報　注意午後雷陣雨

台灣持續因太平洋高壓勢力影響，今（ 25 ）日台灣各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區要注意局部焚風發生。氣象局表示，今日台灣各地大多為多雲到晴，但由於太平洋高壓勢力稍微減弱，降雨的範圍將比昨天擴大一些，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、東北部、東部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具備用。溫度方面，高溫普遍達 33 至 35 度，雖不至於像今天那麼極端炎熱，但台北盆地、西半部近山區平地或河谷及花東縱谷，仍有機會出現 36 度以上高溫，東南部地區有局部焚風發生的機率，外出應做好防曬措施並多喝水以防中暑；此外，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返應注意航班資訊。氣象局今日仍對全台 10 縣市發布高溫資訊，中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市、台東縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現 36 度高溫的機率；新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。根據環保署空氣品質預報資訊，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。