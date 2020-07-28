NOW早報／亞洲疫情又失控？3國「新數據」曝光　台人傻愣

亞洲疫情又失控？3 國「新數據」曝光 台人愣：真的很扯
新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國內湧現「報復性出遊」人潮，全世界卻仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象。對此， 26 日深夜一名網友在 PTT 八卦版分享各國疫情狀況，其中亞洲「 3 國」單日確診數更創下近期新高，不禁讓台人看傻直呼「台灣真的是平行世界！想去哪玩才爽、三倍券怎花、論文真假」。
原 PO 指出，全球上周六新增確診達到 25 萬 7789 例，比前一日減少 3 萬 1208 例，與上上周六的 22 萬 7019 例相較，上升 3 萬 770 例，周成長率為 13.56％ ，仍然偏高；全球上周六新增確診死亡人數達 5689 例，與上上周六的 5108 例相比，周成長率為 11.37％ ，比病例成長率略低，但全球連續 5 日回報新增確診死亡紀錄超過 5000 人。不過，西班牙、法國、瑞典、丹麥、波士尼亞與赫塞哥維納等國沒有回報任何病例，這也會影響統計確診數與死亡數。其中，值得關注的是亞洲地區疫情，台灣周邊國家與地區警戒提升：香港連續 4 日創確診數歷史新高、南韓自 3 月 31 日後，首度單日確診超過百人、新加坡單日新增 513 例，確診數創 1 個半月以來新高。
消息曝光之後，立刻掀起台灣網友熱議，紛紛回應「台灣憑良心講真的厲害」、「南韓怎麼又起來了」、「南韓是伊拉克撤僑＋釜山船員，境外感染占 86 例」、「台灣真的很扯」、「現在台灣根本有結界」、「台灣：為什麼我領振興券要排那麼久！」「台灣真的是平行世界！想去哪玩才爽、三倍券怎花、論文真假」、「台灣不戴口罩的人越來越多，真心怕」、「很擔心台灣」。
一次增加 4 確診！指揮中心急開記者會說明
中央流行疫情指揮中心，昨（ 27 ）天又傳來壞消息，為了因應「新冠肺炎疫情」，昨日下午兩點將召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增 4 名境外移入個案》等事宜。
今日天氣／各地天氣悶熱 午後慎防大雷雨
今（ 28 ）日大氣條件和昨日類似，偏南到東南風環境下，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區上午前雖然可以維持多雲到晴，不過午後的對流發展仍會較為旺盛且時間較早，各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，午後需留意天氣變化，外出記得攜帶雨具備用；沒下雨前仍悶熱，各地高溫普遍在 33 至 35 度，其中大台北地區、花蓮縱谷及南投近山區或河谷有局部 36 度以上高溫發生機率，外出需做好防曬並多補充水分。
是你嗎？威力彩頭獎 2 人平分 這兩地點幸運開出
好幸運！已連摃龜 47 期的威力彩昨（ 27 ）晚開獎，頭獎累積 48 期共 31 億 2494 萬 6952 元，共有 2 注開出，分別在台北市大安區及南投縣竹山鎮，每注各得 15.6 億元。另貳獎共有 20 人中獎，每注 365 萬 5333 元。
國民黨修憲廢除監察考試兩院！江啟臣思考國會「兩院制」
國民黨立院黨團昨（ 27 ）日開會討論修憲議題，國民黨目前可能朝向國會「兩院制」，廢除考試院和監察院。對於藍營質疑蔡英文總統提名陳菊出任監察院長所引發的爭議，國民黨主席江啟臣表示，「機構可以廢，但監察、考試權不能廢」，國民黨初步考慮朝向美國三權分立精神，採國會「兩院制」方式思考，希望能避免社會質疑「若監察權交給目前的立法院，台灣立委可能變成『大怪獸』」。
恭喜！潘瑋柏宣布結婚 娶大陸超正空姐：我現在很幸福
歌手潘瑋柏日前傳出跟上海東方航空空姐 Luna 結婚，但遭他否認，昨（ 27 ）日潘瑋柏在社群網站分享喜事，承認已跟對方成為一家人，坦言：「我現在很幸福！」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。