靠這招稱雄　全聯砸9.8億建高科技自動倉儲

▲全聯斥資9.8億在岡山建立全台第一座高科技自動倉儲。（圖／記者劉雅文拍攝）

超市、量販群雄爭霸，近幾年來除了國外業者進駐，國內業者也出現各種併購、擴增，超市龍頭全聯就是最好的例子，全聯短期內全台快速展店，為了負荷龐大的貨運量，他們砸重本在物流中心，斥資250億在全台北、中、南設三大物流中心。全聯過往賣場商品由代送商送貨，全台運輸車輛至少2000台，成立物流中心後，改由物流車隊配送，縮減車輛到340台，平均每台車配送2到3家門市，加速進貨速度。為了更進一步擴大物流中心，全聯物流部協理胡長熹坦言，現況因為空間不夠，加上土地取得成本高，為了讓地皮效率拉高，他們決定走向機械自動化，砸9.8億在高雄岡山打造全台第一座高科技自動倉儲。胡長熹提到，過去傳統倉儲都要使用人工拖運、堆高機，需要大量人力投入，效益卻不高，透過機械取代人員操作，將勞力降到最低，換上機械手臂後，僅佔地1050坪，每秒可以同時運作70塊搬貨棧板，甚至破除人眼視線障礙，從傳統倉儲堆疊7米高，提升到31米，創造比傳統倉儲多出五倍的空間出來。全聯目前全台大約1000家門市，搭配自動倉儲節省人力，目前還是穩站超市龍頭地位，但後有追兵頻頻趕上，被視為全聯最大假想敵的家樂福，目前在共有137家分店，其中包含69家便利購超市，未來在公平會點頭後，將併入頂好超市與JasonsMarket Place，累計全台門市將超過360家。另外，隨著中元節檔期逼近，全聯物流中心也全面備戰，預估一天吞吐量最高可達到67萬箱，以泡麵、乾糧類為主，預計要從8月14日開跑，除了超過3000款商品挑戰全年最低價，使用PX Pay儲存金支付，還有高額回饋，更有滿額抽千萬福利點、滿800贈印花8枚等活動，活絡買氣。至於愛買跟家樂福的中元檔期，則是提前從7月29日起跑，愛買獨家推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元」、「包裝米單筆滿299元送30元」，兩大中元熱門品類享優惠價外再享滿額送現金折價券。家樂福則是推出上百商品買1送1，家樂福8月1日當天量販滿2000元、便利購超市滿1000元、線上購物滿2000元可獲得9折金額現金折價劵，可於8月2日至8月16日全額折抵使用，無低消門檻。