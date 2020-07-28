百元火鍋怎麼吃才划算？老饕揭「神吃法」：試一次回不去

▲網友詢問百元火鍋的重點在哪。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣人愛吃鍋的性格不論季節、時間，不論是深夜個人小火鍋或是圍爐最愛的麻辣鍋、鴛鴦鍋，都各自有忠誠的粉絲，而百元火鍋更是有著便宜又方便的特性，深受學生、小資族的喜愛。對此就有網友好奇的詢問幾乎人人愛的百元火鍋店當中，「最重要的關鍵」是哪項，引起眾人討論。原PO在PTT發文表示，自己昨晚雖然沒抽到威力彩頭獎，但是打算「對自己好一點」，於是決定下班去吃百元小火鍋，不過此時他就計算自己點了「大腸臭臭鍋加點臭豆腐一盤」也不過才140元，可謂相當飽足又划算，讓原PO忍不住詢問「百元小火鍋的重點是什麼啊？」。對此，網友紛紛留言推薦心目中百元火鍋店最重要的關鍵，「白飯加湯吃到飽」、「飯能免費加滷肉的才會去吃」、「白飯吃到飽，沒有之一」、「白飯飲料冰吃到飽吧」、「紅茶喝到滿，配白飯！這是重點，超回本」、「滷肉飯吃到爆，一天就靠這一餐」。不過也有網友不視白飯為百元火鍋的重點，反而認為飲料、冰淇淋等才是關鍵，「快被挖光的冰淇淋」、「紅茶+冰淇淋，試一次就回不去」、「自己挖冰淇淋加到紅茶內根本超神」，另一派網友則認為能加到爽的醬料也是強勢優點「免費白飯配蔥花豆瓣醬」、「沙茶才是王道」、「說實話，醬料」。（編輯：楊智傑）