深受全球旅客肯定　長榮航空連四年榮獲十大最佳航空肯定

台灣長榮航空獲得全球旅客肯定，榮獲知名旅遊評論網站TripAdvisor五個獎項，分別為「全球十大最佳航空公司」、「全球最佳商務艙」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」與「亞洲區最佳豪華經濟艙」。長榮航空總經理孫嘉明表示，很高興獲得旅客的支持愛護，精進各項服務的腳步不會停歇。知名旅遊網站TripAdvisor昨日公布Travelers’Choice Awards最佳航空大獎，來自台灣的長榮航空連續四年獲得TripAdvisor Travelers’Choice Awards評選肯定，入圍全球十大最佳航空公司、全球最佳商務艙、亞洲地區最佳航空公司、亞洲區最佳商務艙與亞洲區最佳豪華經濟艙等五大獎項肯定，成績十分亮眼。長榮航空總經理孫嘉明表示，很高興常年來獲得全球所有旅客的支持與愛護，雖然今年全球航空業面臨新冠肺炎（COVID-19）肆虐的挑戰，但是長榮航空精進各項服務的腳步從未停歇，在疫情初期就推出防疫餐點，並且因應全球疫情變化不斷重新檢視服務流程，同時提供機艙消毒清潔以及各項防疫資訊讓旅客知悉，希望能在此非常時期提供最值得信賴的飛航服務。該網站首席商務長Kanika Soni表示，今年旅遊和觀光產業受到疫情的衝擊，這次得獎者所提供的服務和品質都深受大眾喜愛，不但實至名歸，也應該要感到十分榮幸，這些努力的成果值得慶祝，更是未來全球恢復正常運轉後激勵人心的目標。今年Travelers’Choice Awards最佳航空公司大獎，統計自2019年1月至12月間之全球旅客搭機體驗評分及意見，共有64家來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、加勒比海、中東、非洲/印度洋、亞洲、太平洋/大洋洲等地區之航空公司脫穎而出，由於該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有相當的公信力。