瞄準破億商機　虱目魚尬牛排！也能「低溫熟成」

▲全聯與台南虱目魚業者合作，副董事長謝健南親自站上竹筏體驗業者撈捕過程。（圖／記者劉雅文拍攝）

▲全聯與台南虱目魚業者合作，捕撈後的虱目魚送往加工廠去除魚鱗。（圖／記者劉雅文拍攝）

▲全聯與台南虱目魚業者合作，捕撈後的虱目魚送往加工廠，由專業人員取下無刺魚肚。（圖／記者劉雅文拍攝）

台灣國寶「虱目魚」，適合炎熱天氣，每年6到11月更是盛產的黃金期，超市業者瞄準市場需求增加，紛紛與台南虱目魚業者合作，推出有產銷履歷的虱目魚系列商品。全聯也加入銷售虱目魚戰局，找來虱目魚重鎮之一、台南學甲區的業者企業合作，銷量從2017年賣出100噸，到2020年預估將會上升到500噸，銷售額也從去年的9000萬，要直奔1億大關。這波新冠肺炎疫情，也帶起全聯的生鮮類產品銷售額，全聯多年來也不斷推出各類魚種，以真空貼體包裝搶市，目前各種魚類銷量都破億，尤其鮭魚最為明顯，今年將會突破7億，台灣鯛則是排名第二，年產值有3億，現在則是積極推廣台灣在地虱目魚。全聯副董事長謝健南，就是正港的台南人，除了親自視察企作廠商魚塭之外，也換裝上陣，親自站上竹筏體驗業者撈捕過程，謝健南提到，業者是使用生態養殖的方式，除了虱目魚，也將草魚、白蝦、烏魚等共同養在一起，可以保持生態平衡、水質乾淨。謝健南也強調，這裡一甲地大概只養6000條虱目魚，是一般魚塭的五分之一，再加上生態共養，業者能同時提供白蝦、烏魚等，統一了供應商， 來源集中的話就比較好控制產銷履歷、確保品質。捕撈好的虱目魚，會直接送往加工廠，透過機器打鱗後，由專業工作人員切下珍貴的虱目魚肚，一刀精準劃下、取出無刺魚肚，根據推算他們平均一分鐘可以切下3片魚肚，平均每個人一天可以切1000片虱目魚肚。甚至為了做出市場差異性，全聯還獨家推出「低溫熟成」虱目魚，讓低溫熟成不再是牛排的專利，虱目魚也能透過魚肉本身自然酵素，在特定時間與低溫下，分解軟化纖維、提升風味。不過不只全聯找台南虱目魚業者合作，家樂福也在學甲有超過10甲大的漁場供應，同樣講求高品質產銷履歷，從源頭到配送透明完整呈現，解除食安疑慮，產值也倍增到六千多萬，家樂福總經理王俊超指出，未來併入頂好超市的所有通路的話，將會再更進一步擴大市場，門市極大化後，年銷百萬尾虱目魚絕對不是問題。