親子同樂夢想起飛！華航60週年限定活動　兩梯次明起開賣

受到新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制，許多民眾想飛飛不了悶得發慌，中華航空看準民眾「想飛」的心，推出「微出國」體驗，共分為8月8日及8月15日兩梯次，明（30）日上午10點起在官網獨家販售「60周年限定－小小空服員夢想起飛」行程活動，一大一小雙人同行每人6000元。華航表示，「60周年限定-小小空服員夢想起飛」歡迎6至10歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由兩位家長陪同，經濟艙一大一小雙人同行每人6000元，另可至多加購一名成人可享3600元的優惠價；另外，每一梯次售有四組商務艙，一組16000元。凡報名皆可使用實體振興三倍券於各地分公司折抵費用。華航指出，本次活動共有7大亮點，不僅能讓民眾來趟輕鬆微旅行，還可以看到孩子化身最萌空服員，共創親子難得的夏日回憶，家長可以隨行參觀模擬機艙，並與孩子同行參訪博物館，享受寓教於樂，大人小孩都在玩樂中學習成長的體驗。華航自2016年起舉辦小小空服體驗，今年首度以「買機票送體驗」的方式讓小朋友參與空服課程。該活動兩梯次皆為一日行程，上午將由飛行經驗豐富的空服講師帶領小朋友進行妝髮體驗、指導美姿美儀，並引導於模擬客艙內擔任小小空服員，進行迎賓、帶位和送餐。下午時間則由華航帶著旅客從桃園機場出發，先到法國ELLE Decoration雜誌選為世界最美的第一航廈貴賓室享用午餐，接著搭上737-800機型、班號CI-8820（爸爸愛你）的60周年彩繪機，進行航程時間約2小時的環島旅行。同時飛機上不只能吃到隱藏版的限定下午茶，還可以拿到超搶手的商務艙The North Face迷彩盥洗包。華航表示，凡參加活動，即贈送價值6000元的諾富特飯店現金抵用券，可用於餐廳或SPA折抵，另外還可參加大獎抽抽樂，幸運兒可獲得區域線經濟艙來回機票、華航冬戀音樂鈴、兒童版華航飛行夾克或模型飛機等好禮。華航強調，由於目前仍處於防疫階段，華航重視每位旅客的健康及安全，並遵循中央疫情流行指揮中心規定，除加強登機門消毒作業，亦安排獨立旅客登機閘⼝及動線，且與活動出入境動線確實區隔，敬請民眾安⼼參與。