日商不好待？打工哥曝「血淚經歷」：千萬不能有客訴

▲（圖／翻攝自PTT）

能到外商公司或日系企業工作，一直是許多求職者心目中嚮往的工作環境，不過相較於外商競爭激烈、個人主義盛行的企業文化，日商公司則以職場倫理、工作態度為人稱道，不過也因此日商公司的職場就發生不少讓台灣人卻步的文化，近日就有一名曾經在日商服飾品牌工作的員工，揭露了日商職場的文化，引起眾人討論。這位曾在日商服飾品牌打工的網友近日在PTT分享他的經驗，他提到在工作期間最重要的是員工與顧客之間的應對，他就以自己所待的服飾店為例，「在遇到奧客時要先試著以顧客的立場去思考問題的本質並與之溝通，雖然講得很官腔，但實際上只要試著安撫顧客的情緒再用對講機請代行（上司）來處理就好了」，並強調千萬不能有客訴的情況發生。另外原PO也補充，像是面對顧客的表情和服儀規定等都有一定的規範，像是維持「長時間微笑」就是面對客戶的第一道關卡，不過原PO也提到因為疫情影響，目前上班期間都還是要戴著口罩工作。而工作強度他則形容是「繁忙期忙不過來，閒散期停不下來」，基本上，上司不會讓員工有任何能偷懶的時間，必須非常專注在工作內容上。這篇心得曝光後，就有不少曾在日商公司體驗過職場文化的網友感同身受，紛紛在底下留言「日商公司，規矩較多正常」、「只能說這就是日商」、「日商就是這麼龜毛」、「規矩超多，內鬥嚴重」、「雖然要注意的細節多，不過給薪也是很痛快」、「升遷有難度，尤其是外國人，但薪水可以開得很漂亮」、「西方企業和日本的企業文化真的有差」。（編輯：楊智傑）