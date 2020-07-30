男買小番茄當拜拜供品遭親戚飆罵！內行曝「禁忌內幕」

▲男網友講述買小番茄當拜拜供品，遭親戚大罵的經過。（圖／翻攝臉書）

台灣民間習俗對於祭拜相當講究，但有不少年輕一輩已經不太清楚相關禁忌，可能也因此與重視習俗的長輩發生衝突。就有一位男網友抱怨，自己因為購買小番茄當供品，遭到親戚斥責。全部過程曝光後也掀起熱烈討論，更有不少內行人揭露背後原因。一名男網友在臉書「爆怨公社」講述過程，自己平時沒有在拜拜，突然接到親戚要求幫忙買水果當作供品，他也沒多想就買了自己愛吃的水果「小番茄」與一些其他水果，沒想到一回到家衝突就立刻產生。回到家後有親戚一看到原PO買了小番茄當作拜拜供品便破口大罵，「小番茄不能拜啦，你怎麼買小番茄，番茄、芭樂不能拜你不知道嗎？」不清楚相關禁忌的原PO無奈的問「為什麼？」結果親戚告訴他「因為番茄籽多」，讓原PO傻眼回嗆，「啊我買火龍果，你怎麼不說不能拜，火龍果籽比番茄多啊！」完整過程曝光也掀起熱烈討論，不少網友也贊同，「本來就拜自己想吃的就好啊，最後還不是全進到自己的肚子裡」、「我公婆都照拜耶」、「之前也是買芭樂及小番茄去拜拜...難怪旁邊阿姨一直看著我」、「拜拜不買自己喜歡吃的誰要吃？最後都浪費」、「問要買什麼都說隨便，買了又被罵」；但也有內行網友解釋背後原因，「祭拜神明、祖先忌諱用番石榴、番茄等籽多且籽可食水果，因為這類水果籽會隨大號排出，被視為不潔」。（編輯：潘毅）