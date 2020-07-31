大變天了！崩潰豪雨「猛撞台灣2天」　一圖秒懂降雨時程

▲受到南海低壓帶影響，29日開始天氣型態已經大幅改變，崩潰豪雨「猛撞台灣2天」，一圖秒懂降雨時程。（圖／氣象局臉書）

▲受到南海低壓帶影響，29日開始天氣型態已經大幅改變，崩潰豪雨「猛撞台灣2天」。（圖／翻攝自臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》

今（31）日清晨有對流雲系移入，台東、屏東及高雄地區有短暫陣雨或雷雨，其中在恆春半島更有短時豪雨發生；中部以北部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，東半部及南部地區不定時有局部短暫陣雨，午後各山區有局部較大雨勢發生機率。此外，受到南海低壓帶影響，29日開始天氣型態已經大幅改變。根據氣象局指出，今明兩天中部以北地區大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率；南部及東半部地區亦有局部短暫陣雨。2日至4日低壓帶影響，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區易有局部大雨；3日、4日中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。局長鄭明典在臉書表示，受到南海附近的低壓外圍環流影響，29日起天氣型態已經大幅改變，過去兩個月的高溫天氣型態終於往北移，預報上會說，太平洋高壓北移，季風槽深入南海到菲律賓海，而熱帶擾動開始活躍起來。臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》昨深夜指出，儘管南海大低壓不成颱，大低壓夠胖，低壓外圍的東南風，夾帶豐沛水氣，一路到周末會不斷往屏東、花東撞過來，預計將是不分日夜的陣雨天氣，若周末要去東南部玩，雨傘得先準備好。至於其他地方影響不大，依舊早上好天氣，午後偶有雷陣雨，由於吹偏東南風，桃竹反而變成背風面，溫度會較高。（編輯：賴詠璿）