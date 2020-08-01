張國煒帶你環島！星宇航空「機加酒」偽出國　8月7日啟航

航行中還有五星飯店住宿、機場及機上免稅商品75折不限件數選購、機上電影院等服務，完整

機加酒」歡樂全家餐，讓度假感覺破表。旅程預計航行3小時，即將在8月7日由

今年受到新冠肺炎疫情影響，各國祭出邊境管制，民眾無法出國，但「想飛」的心蠢蠢欲動，繼長榮航空、中華航空推出「類出國」的搭機環島體驗行程後，星宇航空今（1）日也宣布，將在8月7日推出限量188名的「飛行假期」，最特別的是由董事長張國煒親自執飛。星宇航空於官方臉書上表示，民眾除了能享受「純飛行體驗」，滿足想出國的心之外，享有「旅遊體驗預定平台KLOOK獨家首賣。最特別的亮點是，這次體驗更首度挑戰全球，讓民眾能夠搭乘到由會修飛機、會開飛機的董事長張國煒親自執飛的班機，限量188名，待主管機關通過後，就會立即開賣。日前長榮航空率先推出8月8日由桃園機場飛航的「類出國」專案航班，選定BR-5288（我愛爸爸）為班號，由Hello Kitty夢想彩繪機執飛，除飛經台灣東部、南部上空外，也會繞經琉球領空，每人5288元，一開賣即搶光；華航則舉辦兩梯次的60周年限定「小小空服體驗營」，讓父母親能與孩子一同搭上班號CI-8820（爸爸愛你）的彩繪機，體驗環島飛行一圈，官網開賣後6分鐘完售。