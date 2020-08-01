馬公港浮動平台神救援　探索夢號郵輪接駁碼頭有著落

隸屬雲頂集團星夢郵輪公司旗下探索夢號至今已經連續兩航次走訪澎湖進行跳島遊程，不過馬公港因為船舶停靠設施不足的問題，只能以接駁船運送方式，將遊客送往遊艇碼頭登岸，不過卻造成部分設備損壞的爭議，經澎湖縣旅遊處介入協調，航港局1日拖來大型浮動平台，下航次將直接讓接駁船靠泊在馬公港的5號碼頭。



▲探索夢號配合澎湖國際海上花火節的日期，規劃19航次每週一、四抵澎欣賞花火。（圖／記者張塵攝，2020.08.01） 在新冠肺炎疫情肆虐之後，全球首艘商業航行的郵輪探索夢號，雖然以「類出國」方式巡弋基隆、馬公、馬祖（金門）等離島，同時配合澎湖國際海上花火節的日期，規劃19航次每週一、四抵澎欣賞花火，目前兩航次泊靠測天島外海，再由接駁船運送到馬公港，可是卻發生快艇及漁船造成的湧浪，讓接駁船像碰碰船一樣，導致部分泊靠設施損壞。



在澎湖縣政府旅遊處強勢介入之後，立刻召集航港局、高雄港務公司、農漁局、船務代理公司、亞果公司出面協調，航港局同意先從高雄拖來一艘浮動平台到澎湖，暫時放在5號碼頭供「探索夢號」郵輪接駁船上下客使用。



▲未來還有17航次的郵輪跳島之旅，接下來相關單位應好好思考加強各項建設，讓郵輪頂級高端乘客有一個美好的海島假期。（圖／記者張塵攝，2020.08.01） 不過有旅遊業者透露，高雄港務公司向郵輪登岸的遊客收取上岸費用120元，但卻沒有提供接駁客人的足夠服務，卻在產生爭議時由澎湖縣政府出面協調，確實不符合商業規範﹔未來還有17航次的郵輪跳島之旅，接下來相關單位應好好思考加強各項建設，讓郵輪頂級高端乘客有一個美好的海島假期。



