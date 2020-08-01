欣賞不一樣的金山夏夜　光影藝術饗宴今晚繽紛登場

新北市政府農業局與朱銘美術館攜手合作，以光雕投影、藝術裝置結合金山景觀環境，串聯山、海、漁村巷弄及社區公園，打造「光，和__作用」藝術展演，讓金山成為今夏北海岸最有氣質、也最亮眼的旅遊熱點。農業局表示，「光，和＿作用」展於今(1)日晚間繽紛登場，在朱銘美術館舉辦開幕夜，由手碟音樂家李承宇(Angus Lee)演奏及視覺藝術家白油(BIO)油水投影的精采演出，揭開序幕；新北市副市長陳純敬說，在北海岸的金山擁有豐富農漁特產、自然景觀、歷史古道，還有全國最大的美術館─朱銘美術館，自然、人文資源充沛，是青春山海線上的亮點。朱銘美術館館長賴素鈴指出，美術館夏夜開館已經邁入第18年了，深受遊客喜愛，今年開始美術館積極與在地社區連結，這次展覽活動和新北市農業局合作、延伸到整個金山區；此外，還加入實境解謎的遊戲和美味便當料理，讓藝術為金山自然人文環境和來訪遊客，帶來全新的體驗，歡迎大家來金山行「光，和＿作用」。「光，和＿作用」展自即日起至8月31日止，地點包括朱銘美術館、金山老街的櫻花公園、磺港的魚路古道，及中角灣國際衝浪基地等地，邀請20位藝術家，結合當地景觀，展出精采作品，活動的期間每周六的晚上6點後免費入館，且還有免費接駁車；歡迎大家一起從山邊玩到海邊，欣賞不一樣的金山夏夜，詳細的活動資訊可至朱銘美術館網站查詢。