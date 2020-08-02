哈格比「最新路徑潛勢」曝光！吳德榮：威脅不可小覷

昨（1）天一日生成雙颱，分別為「辛樂克」與「哈格比」，其中，輕颱「哈格比」持續逼近台灣，中央氣象局今日清晨5時已發布海上颱風警報，目前中心位置在鵝鑾鼻的東方約 450 公里之海面上，預估今日起外圍環流就會影響台灣，但傍晚後感受才會較明顯。對此，氣象專家吳德榮表示，從最新「路徑潛勢預測圖」來看，「辛樂克」對台灣已不構成威脅，但「哈格比」今天就會通過台灣東部海面，明天將掠過東北部海面，對台各地的威脅，絕對不可小覷！

▲輕颱哈格比持續接近台灣，中央氣象局今（2）日清晨5時已發佈海上颱風警報。（圖／翻攝自中央氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，中央氣象局最新（2日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，「辛樂克」通過海南島附近後，往越南北部前進，但受到「季風低壓」大範圍環流的包圍，反不利其增強，充其量維持「輕颱下限」的強度；反觀是從「熱帶低壓」發展成第4號颱風的「哈格比」，今日就會通過台灣東部海面，明日將掠過東北部海面，仍有部分路徑是比較接近台灣的，況且「強度模擬」理論上有較大的「不確定」，故其對台各地的威脅程度，絕對不可小覷。

此外，吳德榮也表示，今日起「季風低壓」輸送至台灣附近的水氣逐日增多（即使「辛樂克」從越南北部登陸後、減弱消失），大氣漸趨不穩定，雲量稍增，將轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，不排除有較劇烈的天氣，今天北部氣溫約24至36度、中部24至35度、南部24至34度、東部23至34度。至於明天及周二天氣，因受「哈格比」影響，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有「強風、豪雨」發生的機率，提醒民眾注意防範。（編輯：許苡晴）