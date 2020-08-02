直播／難逃陸警？氣象局說明輕颱哈格比最新動態

▲輕颱哈格比不斷逼近，中央氣象局持續發布海上颱風警報，預計將在今（2）晚及明（3）早影響台灣最距。（圖／翻攝自中央氣象局）

輕颱哈格比不斷逼近，中央氣象局持續發布海上颱風警報，預計將在今（2）晚及明（3）早影響台灣最距，目前基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，鵝鑾鼻及澎湖已觀測到2米以上長浪，民眾務必注意安全，氣象局也將在下午5點40分說明哈格比最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶您一同來關心。





根據最新氣象資料顯示，第4號颱風哈格比過去3小時強度略為增強，中心目前在花蓮東南東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅。









