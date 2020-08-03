變頻冷氣真的較省電？他曝「一級能效」親身體驗：笑不出

炎炎夏日，天氣高溫悶熱，就算穿得清涼，待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣實在很難耐。然而，近日有網友就在PTT發問「變頻冷氣真的很省嗎？」並曝光家中「一級能效」變頻冷氣的親身體驗，透露「年耗電量561，但看一下其他日系一線品牌，同規格年耗電好像都壓在500以下400左右」，這讓他不禁直呼「會不會其實人家是一級能效，我的是一級能『笑』，然後到時候收到電費單就笑不出來了...」對此，不少內行也分享經驗。

原PO在PTT八卦板表示，自己撐了20幾年的人生，每次都跟朋友說「今年我一定要買一台冷氣！」結果每年都不小心拖到夏天過去了仍沒買，但今年終於熱到忍不住了，靠自己買了人生第一台「一級能效」的變頻冷氣，年耗電量561，目前吹了1個多月，幾乎下班回到家就27度開到天亮，但看了一下其他日系一線品牌發現，同規格年耗電大概都壓在500以下400左右，這讓他不禁疑惑「同樣是一級能效好像也差蠻多的？會不會其實人家一線品牌是一級能效，我的是一級能『笑』，然後到時候收到電費單就笑不出來了...有沒有變頻冷氣是不是所有一級能效都能開很久的八卦？」

▲網友在PTT討論「變頻冷氣真的比較省電嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即引發討論，許多網友紛紛留言「很省啦！你開睡眠更省」、「27度怕啥？兩個月一千多塊而已吧」、「24小時只耗6度，你覺得呢？」「別怕，會比以前同等級的定頻省」、「你可以查閱變頻冷氣的原理，就知道它省電的原因」、「有人說其實錢沒比較省，比傳統高的價格差不多是省電省出來的錢，不過用電是很省沒錯」、「省電哦！家裡三台冷氣，一台12小時，其他都8小時在開，便宜」、「都是一級同樣使用方式不會差太多，了不起10％上下的能耗差距而已」。（編輯：許苡晴）