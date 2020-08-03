絕美零死角笑容　女神動態「客製微調」成時尚圈新寵

▲藝人芳瑜坦言，直到接觸了女神動態玻尿酸才發現，對自己的笑容更有自信了。（圖/主辦單位提供）

▲李佑群老師認為，現代人對於美麗的追求已經變成像一場革命，不再盲目追隨跟風，而是要打造富含個人特色、專屬自己的美，而女神動態玻尿酸堪稱是新時尚美學的代表。（圖/ 主辦單位提供）

根據NOWnews 民調票選2020 最美笑容女星的結果顯示，由自然、親和力佳的張鈞甯奪下最美笑容女神封號，而網友們認為擁有完美笑容的要件，包含豐潤的唇形、飽滿的蘋果肌以及笑起來沒有紋路。有不老娃娃稱號的藝人芳瑜，也在產後深感肌膚狀態不復以往，凹陷的蘋果肌、法令紋、木偶紋以及下垂的嘴角，這些影響笑容美觀的問題隨著年齡的增長紛紛找上門，對於時常需要上節目的芳瑜來說非常困擾。芳瑜表示，以往的玻尿酸療程容易在臉上產生不規則線條，看起來一點都不自然，因此不敢貿然嘗試醫美療程。經過與專業醫師的多次諮詢討論，芳瑜接受了醫師建議，透過女神動態玻尿酸療程來解決困擾，體驗過後滿意度爆表，不僅沒有表情僵硬、不自然結塊的問題，術後也沒有出現瘀青或是異物感，讓芳瑜能夠不著痕跡地變得更加美麗、更有自信的上節目工作。身為芳瑜的多年好友，國際時尚大師李佑群老師認為醫美就像是高級訂製服一樣，能夠針對每個人先天不同的條件去調整設計與剪裁，然而隨著醫美技術不斷進步，現代人對醫美的態度也有很大的轉變，不會再一心想要變成什麼人的樣子，「做自己」成為了現代人最重視的課題。如何強化自己的特色，展現自己最好的狀態已成為醫美的趨勢，女神動態玻尿酸以四種劑型完美的達到客製的效果。擁有專利動態優化技術與微導親膚科技，女神動態玻尿酸的膠體質地柔韌，能夠依照每個人的五官輪廓進行微調，並且隨著表情自然擺動，不再有面具臉、撞臉的尷尬情形。李佑群老師進一步說明，女神動態玻尿酸針對不同的臉部狀況，經專業醫師評估後為每位患者量身定制療程，完美成就「更好的自己 2.0」。為了使消費者更無虞，該商品經美國FDA、歐盟CE及台灣衛福部核可認證，讓美麗更加安心之外，全球超過2,500位長期追蹤的研究個案證實，治療後24個月持續美麗，可謂是貴婦藝人圈的新寵兒。