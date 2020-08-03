集雅社宏匯廣場開幕　夏語心當一日店長　吸家電買氣

▲集雅社可以一次滿足所有的家電需求，不必跑太多家。（圖/NOWnews攝）

▲夏語心透露，她選擇家電的標準除了好用、實用之外，最重要的是要有質感，東西放在家裡一定要美觀，才能提升家裡生活品質。（圖/NOWnews攝）

▲集雅社歡慶營運26週年，在宏匯廣場開幕期間祭出許多優惠活動，要買家電趁現在。（圖/NOWnews攝）

▲搶搭振興券熱潮，在集雅社週年慶活動期間使用實體振興券，享有更多優惠。（圖/NOWnews攝）

占地3.1萬坪的新莊「宏匯廣場」31日舉行開幕，知名影音家電銷售品牌「集雅社」特別邀請外型亮眼的夏語心擔任一日店長，吸引不少民眾駐足圍觀，她特別推薦擁有防螨蟲效果的洗衣機、82吋的大電視，以及可以除臭又可以充當除濕機的電子衣櫃，讓她高呼真的很想帶回家。宏匯廣場位在新莊、五股交界，鄰近機場捷運新莊副都心站，「集雅社」歡慶營運26週年，特別推出週年慶優惠並持續佈局展店，31日在新莊宏匯廣場盛大開幕新專櫃。夏語心一出現吸引不少人氣，陽光女神的魅力無限，配合有獎徵答，現場氣氛high到最高點。夏語心透露，她選擇家電的標準除了好用、實用之外，最重要的是要有質感，東西放在家裡一定要美觀，才能提升家裡生活品質，她喜歡集雅社的原因就是可以一次滿足所有的家電需求，不必跑太多家。夏語心也提醒大家，冰箱一定要買能夠節電的，才能夠節省電費，而且有的冰箱還有負3度C微結凍的功能，家裡吃不完的東西，像是生魚片等拿出來才不會硬梆梆，很容易就解凍，真的很方便，更厲害的就是擁有除臭的功能，還可以加水就可以自動製冰，真的很貼心。平常工作繁忙的夏語心，除了對82吋的大電視感到高度興趣之外，她還對現場一台洗衣機的功能特別讚許，因為除了洗衣和脫水之外，還能烘乾衣服，洗脫烘一次完成，家裡就不必再買一台烘衣機節省不少空間，更重要的是還能夠去除螨蟲，衣服也不容易有皺褶。不過，最讓夏語心驚豔，也自承沒有看過的就是可以除臭乾洗衣服的電子衣櫃，因為她時常出去聚會吃燒肉，衣服上會有食物的味道，以前就必須清洗，但是有電子衣櫃之後，就可以放在裡面除臭，還有防皺的功能，而且把衣櫃的門打開，還可以當除濕機，8到12坪都可以用，非常符合她家電要實用、好用的標準。集雅社歡慶在台營運26週年，在宏匯廣場開幕期間祭出許多優惠活動，開幕前三天消費不限金額就可以拿到吹風機、體重機等好禮，滿額還能享歡樂戳，邀請顧客一起同歡。集雅社也推出「生活集讚」活動，8月16日前，買電視、冰箱和洗衣機滿2萬折1000元、音響和家庭劇院滿1萬元折1000元，各大品牌商品超殺優惠，包含LG 65型4K AI語音物聯網電視，首先，祭自砍優惠3萬元並獨家贈頸掛式藍牙耳機、頂規級SAMSUNG 75型8K無邊框量子電視推薦價不到40萬、國際牌頂級旗艦PX冷暖空調也有下殺價，現場眾多優惠品牌商品齊聚，一站購足生活所需。現在至全台集雅社專櫃門市體驗Sony、Panasonic、SAMSUNG、LG、HITACHI、SHARP及YAMAHA等七大品牌商品，拍照合影上傳和留言按讚後，就能參加抽獎，連續六週送出無線耳機、藍芽喇叭、空氣清淨機、行動電源、無線充電盤和正負離子按摩器等好禮，週週參與就有更多獲得機會。搶搭振興券熱潮，在集雅社週年慶活動期間使用實體振興券消費滿一萬元再回饋2%，讓顧客能夠以券換券，回饋抵用券從9月3日到年底前都可使用，單筆消費最高可折抵5％。