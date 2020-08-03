當婚禮攝影超級好賺？內行人揭「殘酷真相」：做過就知道

▲身邊人有從事婚攝職業的網友們，紛紛點出背後殘酷現實。（圖／翻攝PTT）

結婚是人生大事，為了將值得紀念的一刻完整記錄，許多人都會請來婚禮攝影師。就有網友發現從事婚攝的朋友「收入相當驚人」，讓他不禁好奇「婚攝真有那麼好賺嗎？」問題一出也立刻引發熱烈討論。日前有網友在PTT上分享自身遭遇，「最近跟一些朋友聊天，發現從事婚攝的友人，都已經靠自己能力買房子了。隨便接個案子就一、兩萬，甚至更多，工作時間除了拍攝，就是在家用電腦修圖，還沒開發票、不用報稅，婚攝真的很好賺嗎？」文一出立刻有許多網友跳出回應，「好賺呀，上班族領月薪的怎跟接案子的比」、「大師級一場7-8萬，還要先搶先贏」、「你看新娘秘書有多好賺，婚攝只會更多」、「紅的婚攝案子開很貴不少新人還是會找」、「大多一場2-5萬，可高可低」、「前提是已經做出口碑，有客人幫忙引薦和網路評價，才能案子接不完」。不過許多從事婚攝的內行人與身邊親友們則訴苦，「你的設備投資要20-30萬起跳，我已經推過兩三場了，這種錢根本不想賺」、「做過就知道，真心不好賺」、「這麼好賺怎麼我朋友婚攝做到收起來」、「記憶卡壞一次你就吃土了」、「很容易跟客人有糾紛，畢竟一般人婚禮就一次，婚紗拍差了可以補，婚宴怎麼補？」、「認真修圖要三天，拍攝當天要到處跑」、「客群越來越少啊！現在結婚率這麼低」、「認真不好賺，每天除了修圖還是修圖」。（編輯：潘毅）