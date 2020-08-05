你家老爸什麼型？HIS CAFÉ攝影展　拍照投稿抽咖啡

▲在不同的時間點爸爸這個角色有著百變的樣貌，但唯一不變的是對於家庭的付出及家人的愛。（圖／資料照片）

馬上就是父親節了，你還記得上一次和朋友談論自家老爸是什麼時候嗎？在你印象中的他，又是什麼形象？爸爸的角色，對於許多人來說，既定印象就是「外表剛強、威嚴靜默」，但其實他們也有許多柔軟的地方，很多不同樣貌等待子女慢慢發掘。HIS CAFÉ就以「我的百態爸爸」為主題，邀請民眾一起透過相機鏡頭，運用不同的IG濾鏡，將各行各業、不同樣態的爸爸記錄下來，留下各種美好細微的瞬間。男人們在成為爸爸後，「成熟」往往被視為理所當然，但最真實的樣子，其實都在日常生活的不經意顯現，不管是家裡的萬年水電工、還是西裝筆挺的上班族，又或者是開著車接送孩子上學的司機、永遠蹲馬步幫忙拍照的攝影師，在不同的時間點爸爸這個角色有著百變的樣貌，但唯一不變的是對於家庭的付出及家人的愛。

HIS CAFÉ是一款專為男人而生的咖啡，口感中的「酸、香、甘、苦、醇」就像豐富又獨特的男人味，彷彿可以喝到堅強和柔軟的味道。這次因應父親節的到來，特別與攝影師合作， 以「我的百態爸爸」為主題，攝一系列台灣爸爸的各種照片，為他們記錄、保留、提醒，不要忘記自己最真實的樣子。





為了歡慶父親節，HIS CAFÉ特別製作了IG「百態老爸」濾鏡，希望邀請民眾一起捕捉最真實的爸爸，一共有8款特效可以選擇，文詞說明不僅可以隨意移動位置，創造出來各種關於老爸獨一無二的kuso解釋，像是選擇「以前」的註釋是「唯一能說嘴」的時期、「老司機」的說明是「風雨無阻的家人專車」，或者「這我知道啦」的解釋是「你至少要再教他20遍」，都讓子女們看了不禁會心一笑，透過濾鏡重新定義爸爸，讓家中老爸不再只有一種「型」。



▲一系列台灣爸爸的各種照片，為他們記錄、保留、提醒，不要忘記自己最真實的樣子。（圖／資料照片） 只要透過IG專屬濾鏡拍下老爸、老公或是自己，把握時間至官方粉絲專頁指定貼文下方留言，並標註#HISCAFE後附上照片，就有機會抽中限量HIS CAFÉ 純黑咖啡或醇熟咖啡185ml（24入）1箱/名，不限定口味，共30名得獎者，活動期間只到8月16日。







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