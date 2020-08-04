澎旅遊正夯　縣府將輔導在地餐飲業者加強「軟實力」

▲澎湖縣政府趁著後疫情時代最夯的澎湖海島度假熱潮，除了行銷澎湖的美之外，也幫助在地業者加強「軟實力」，希望一舉提升澎湖離島觀光品質。（圖／記者張塵攝，2020.08.04）

澎湖縣政府趁著後疫情時代最夯的澎湖海島度假熱潮，除了行銷澎湖的美之外，也幫助在地業者加強「軟實力」，希望一舉提升澎湖離島觀光品質。





延續去年「戀戀海味．澎湖美食假期」的專案，今年將推出美食輔導計畫，邀請澎湖的餐飲業者報名參加，入選輔導的店家將可接受旅遊處專家顧問團專案輔導，並納入後續行銷專案協助推廣。



▲今年戀戀海味輔導計畫將輔導主軸分為3大項，分別包括「創新文旅體驗與故事菜開發」、「料理故事塑造與形象設計」及「餐廳數位應用與網路行銷活動」。（圖／記者張塵攝，2020.08.04） 今年戀戀海味輔導計畫將輔導主軸分為3大項，分別包括「創新文旅體驗與故事菜開發」、「料理故事塑造與形象設計」及「餐廳數位應用與網路行銷活動」，挑選8家具有特色的在地餐飲業者，除可獲得5萬元的專案輔導產業升級，也邀請各餐飲領域專家針對店家之不同需求進行個別諮詢與輔導。



