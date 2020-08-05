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澎湖旅遊很「安心」　陳美齡：已送出第4波4000萬申請

記者張塵/澎湖報導-2020-08-05 19:06:19
▲澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，澎湖縣之前已經向中央申請2波4000萬補助用罄，目前第三波也已使用8成，經洽詢觀光局同意可申請第四波補助。（圖／記者張塵攝，2020.08.05）

安心旅遊自7月1日上路以來，在後疫情時代創造出國旅的爆炸性熱潮，不過有民眾擔心優惠政策有經費限制，預算會提前用罄；澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，截至8月4日為止澎湖有800家業者送件申請，已完成70％的撥款作業，並匯入各旅宿業者的帳戶。

▲目前使用安心旅遊補助情形最熱烈的前5名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣。（圖／記者張塵攝，2020.08.05）
▲目前使用安心旅遊補助情形最熱烈的前5名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣。（圖／記者張塵攝，2020.08.05）
交通部觀光局表示，安心旅遊自由行住宿優惠預算，是分次核撥給地方政府，其中使用補助情形最熱烈的前5名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣；目前預算仍足夠，請民眾寬心規劃相關遊程。

▲澎湖縣參加的民宿有786家、旅館有49家，截至8月4日為止計有800家業者送件。（圖／記者張塵攝，2020.08.05）
▲澎湖縣參加的民宿有786家、旅館有49家，截至8月4日為止計有800家業者送件。（圖／記者張塵攝，2020.08.05）
陳美齡表示，觀光局自7月1日起辦理安心旅遊住房補貼方案，澎湖縣參加的民宿有786家、旅館有49家，截至8月4日為止計有800家業者送件，共計申辦42,219,468元，已完成撥款30,962,468元匯入各業者帳戶。

澎湖縣之前已經向中央申請2撥補助用罄，目前第三波也已使用8成，經洽詢觀光局同意可申請第四波4000萬補助。

由於網路上有民眾反映，訂房時業者擔心安心旅遊自由行住宿優惠活動有經費限制，預算將提前用完，陳美齡也強調相關補助將依規劃持續到10月，請民眾放心規劃相關遊程，而有類出國的海島度假的澎湖縣，目前正值2020國際海上花火節的舉辦期間，大家可以盡情過來吃海鮮、看花火，9月份還有國際燈光節、跨海馬拉松，到了秋冬季節海鮮正肥美，來澎湖離島可以享受不一樣的菊島假期。


 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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