準到心坎！一張圖測出你擁有的天賦　第2種最討人喜歡　

當你拿到一張空白紙，讓你作畫，你會怎麼做？
（A）隨心而畫，想到什麼畫什麼
（B）想不出來，直接找張圖照著畫就好
（C）腦子開始天馬行空，抓住奇特的想法把它畫出來
（D）先確定好要畫的主題，想好草稿才開始作畫
答案解析：
（A）直覺型天才
你是一個第六感很強的人，可能是因為經歷比較多的風風雨雨形成了一種條件反射，這種直覺通常能讓你避免陷入困境。遇到一件事情時，你相信自己的第一感覺，能幫助你打開一個缺口從而達到你想要的效果。這樣的你就是一個直覺型天才。
（B）敏銳型天才
你是一個善於觀察很敏銳的人，知道面對不同的事情自己有什麼缺點，找到最合適自己的辦法就開始埋頭做事，做事永遠不會拖拖拉拉，行動力與執行力讓很多人都覺得不可思議。你做事情的效率很高，所以很容易得到老闆的賞識，也非常讓眾人欣賞、喜歡。
（C）創造型天才
你是一個想法大膽獨特的人，喜歡一切不尋常的東西，因為你覺得奇特的事物會帶給你一些新奇的想法。敢想敢做，即使創造出來的事物並不被周圍的親朋好友接受也不在意，你還是會一如既往地繼續做繼續喜歡的事情。這樣不顧他人眼光，善於捕捉奇思妙想的你絕對是個創造型天才。
（D）統籌型天才
你是一個做事果斷，有邏輯有章程的人，處理事情很有條理性，總能在一團亂麻的事物中抽絲剝繭進而找到問題源頭，你就像一個指路明燈，可以在人暈頭轉向的時候指明方向。有能力有手段，遇事冷靜沉著，這樣的你在工作中絕對是統籌型天才。（編輯：楊智傑）