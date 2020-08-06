看花火戴口罩！疫情緊繃　賴峰偉籲遊客做好防疫

中央疫情指揮中心呼籲，民眾出入無法保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險，保護自己與他人。
不過台北市已宣布擴大管制、啟動第一級應變機制。包含進入北市府、場館、醫療院所、公共場所、大眾運輸、學校單位及大型活動等，都必須戴口罩、落實實名制。
澎湖縣長賴峰偉在臉書也提醒民眾，澎湖零確診的成績已經成為國民旅遊最熱門地區，防疫紅利得之不易要好好珍惜，希望大家進入花火節會場請佩戴口罩，保護自己也保護他人，中央疫情指揮中心自6月底至8月初陸續發布4個案例，其中日本女學生、泰國移工2例，8月5日中央疫情指揮中心已宣布結案，其餘2例感染源待釐清或持續疫調。
國際疫情依然嚴峻，國內防疫不可鬆懈，由於6日晚間有花火節煙火施放，賴峰偉也請大家遵守中央疫情指揮中心宣導，參加大型活動時要配載口罩並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。