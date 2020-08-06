看花火戴口罩！疫情緊繃　賴峰偉籲遊客做好防疫

▲中央疫情指揮中心呼籲，民眾出入無法保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，請佩戴口罩。（圖／記者張塵攝）

▲由於6日晚間有花火節煙火施放，賴峰偉也請大家遵守中央疫情指揮中心宣導，參加大型活動時要配載口罩並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。（圖／記者張塵攝，2020.08.06）

澎湖縣長賴峰偉在臉書也提醒民眾，澎湖零確診的成績已經成為國民旅遊最熱門地區，防疫紅利得之不易要好好珍惜，希望大家進入花火節會場請佩戴口罩，保護自己也保護他人，中央疫情指揮中心自6月底至8月初陸續發布4個案例，其中日本女學生、泰國移工2例，8月5日中央疫情指揮中心已宣布結案，其餘2例感染源待釐清或持續疫調。

國際疫情依然嚴峻，國內防疫不可鬆懈，由於6日晚間有花火節煙火施放，賴峰偉也請大家遵守中央疫情指揮中心宣導，參加大型活動時要配載口罩並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。